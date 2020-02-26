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"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب ممطرة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.

الدفاع المدني بمنطقة جازان سحب رعدية ممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:00 PM

"مدني جازان" يحذّر من التقلبات الجوية

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب ممطرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.

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