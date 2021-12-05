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شاهد بالفيديو.. ترحيب باللهجة الحائلية بولي العهد في "الفورمولا 1".. "يا بعد حيي يا محمد"

رحب أحد جماهير الفورمولا 1 بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لحظة وصوله إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بكورنيش جدة قبل قليل، بلهجة حائل "بعد حيي"، حيث صدع صوته بين الجمهور بعبارة" يا بعد حيي يا محمد"، لتتوالى بعده عبارات الترحيب، ومن ضمنها "الله يقويه".

مقطع الفيديو الذي رصدته جريدة الشرق الأوسط، لاقى انتشاراً واسعاً خلال الساعة الماضية في المجتمع الحائلي، ليحصل على تاق " يابعد_حيي_يامحمد" على توتير.

وقال خاتم الشمري: "يا بعد حيي يا محمد" كلمة اختصرت آلاف الكلمات".

وقال "محمد المصارع": "يا بعد حيي يا محمد "اللهجة الحائلية تحيي سمو ولي العهد في سباق #فورمولا1".

وأضاف "محمد إبراهيم": "يا بعد حيي يا محمد"، قال الكلمة اللي داخلنا والله".

تلك العبارة أعادت للذاكرة ترحيب الشاب محمد نواف الخمعلي، بسمو ولي العهد بطريقته العفوية بقوله: "يا محمد يا قلبي أنت"، وذلك في حفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارته الكريمة لحائل في نوفمبر 2018.

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شاهد بالفيديو.. ترحيب باللهجة الحائلية بولي العهد في "الفورمولا 1".. "يا بعد حيي يا محمد"
سبق

رحب أحد جماهير الفورمولا 1 بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لحظة وصوله إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بكورنيش جدة قبل قليل، بلهجة حائل "بعد حيي"، حيث صدع صوته بين الجمهور بعبارة" يا بعد حيي يا محمد"، لتتوالى بعده عبارات الترحيب، ومن ضمنها "الله يقويه".

مقطع الفيديو الذي رصدته جريدة الشرق الأوسط، لاقى انتشاراً واسعاً خلال الساعة الماضية في المجتمع الحائلي، ليحصل على تاق " يابعد_حيي_يامحمد" على توتير.

وقال خاتم الشمري: "يا بعد حيي يا محمد" كلمة اختصرت آلاف الكلمات".

وقال "محمد المصارع": "يا بعد حيي يا محمد "اللهجة الحائلية تحيي سمو ولي العهد في سباق #فورمولا1".

وأضاف "محمد إبراهيم": "يا بعد حيي يا محمد"، قال الكلمة اللي داخلنا والله".

تلك العبارة أعادت للذاكرة ترحيب الشاب محمد نواف الخمعلي، بسمو ولي العهد بطريقته العفوية بقوله: "يا محمد يا قلبي أنت"، وذلك في حفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارته الكريمة لحائل في نوفمبر 2018.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
10:10 PM

شاهد بالفيديو.. ترحيب باللهجة الحائلية بولي العهد في "الفورمولا 1".. "يا بعد حيي يا محمد"

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خالد السليمي - حائل
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رحب أحد جماهير الفورمولا 1 بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لحظة وصوله إلى حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بكورنيش جدة قبل قليل، بلهجة حائل "بعد حيي"، حيث صدع صوته بين الجمهور بعبارة" يا بعد حيي يا محمد"، لتتوالى بعده عبارات الترحيب، ومن ضمنها "الله يقويه".

مقطع الفيديو الذي رصدته جريدة الشرق الأوسط، لاقى انتشاراً واسعاً خلال الساعة الماضية في المجتمع الحائلي، ليحصل على تاق " يابعد_حيي_يامحمد" على توتير.

وقال خاتم الشمري: "يا بعد حيي يا محمد" كلمة اختصرت آلاف الكلمات".

وقال "محمد المصارع": "يا بعد حيي يا محمد "اللهجة الحائلية تحيي سمو ولي العهد في سباق #فورمولا1".

وأضاف "محمد إبراهيم": "يا بعد حيي يا محمد"، قال الكلمة اللي داخلنا والله".

تلك العبارة أعادت للذاكرة ترحيب الشاب محمد نواف الخمعلي، بسمو ولي العهد بطريقته العفوية بقوله: "يا محمد يا قلبي أنت"، وذلك في حفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارته الكريمة لحائل في نوفمبر 2018.

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