الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مجموع الحالات المسجلة بالبلاد وصل إلى 98,801 حالة
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 98,801 حالة.
كما أعلنت الوزارة شفاء 1,001 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 88,123 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
الإمارات
فيروس كورونا الجديد
الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-04
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 98,801 حالة.
كما أعلنت الوزارة شفاء 1,001 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 88,123 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
01:48 PM
الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مجموع الحالات المسجلة بالبلاد وصل إلى 98,801 حالة
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 98,801 حالة.
كما أعلنت الوزارة شفاء 1,001 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 88,123 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.