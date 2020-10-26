ولي عهد البحرين يغادر الرياض بعد حضور قمة "الشرق الأوسط الأخضر"
غادر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الرياض، اليوم، عقب حضوره قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.
ولي عهد البحرين يغادر الرياض بعد حضور قمة "الشرق الأوسط الأخضر"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-26
غادر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الرياض، اليوم، عقب حضوره قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
07:28 PM
ولي عهد البحرين يغادر الرياض بعد حضور قمة "الشرق الأوسط الأخضر"
غادر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الرياض، اليوم، عقب حضوره قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومندوب عن المراسم الملكية.