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العيادات الطبية المتنقلة في عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 275 مستفيداً خلال الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021م، منهم 25 مستفيداً في عيادة الباطنية، و 168 مراجعاً في عيادة الطوارئ، و9 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما راجع عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 45 مريضاً، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 15 مريضا، وعيادة الجراحة والتضميد 13 مستفيداً، إضافة إلى مستفيدين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 275 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 83 مريضاً، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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العيادات الطبية المتنقلة في عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين
سبق

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 275 مستفيداً خلال الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021م، منهم 25 مستفيداً في عيادة الباطنية، و 168 مراجعاً في عيادة الطوارئ، و9 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما راجع عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 45 مريضاً، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 15 مريضا، وعيادة الجراحة والتضميد 13 مستفيداً، إضافة إلى مستفيدين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 275 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 83 مريضاً، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
04:33 PM

العيادات الطبية المتنقلة في عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 275 مستفيداً خلال الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021م، منهم 25 مستفيداً في عيادة الباطنية، و 168 مراجعاً في عيادة الطوارئ، و9 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما راجع عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 45 مريضاً، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 15 مريضا، وعيادة الجراحة والتضميد 13 مستفيداً، إضافة إلى مستفيدين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.

وفي مجال الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 275 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 83 مريضاً، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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