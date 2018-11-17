النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يقتل خبير تصنيع متفجرات عراقيًّا وقياديين حوثيين في "باقم"

المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من المتمردين

قُتل خبير تصنيع متفجرات عراقي الجنسية اليوم (السبت) مع قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة باقم شمال بمحافظة صعدة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود، العقيد أنس منصر، أن خبير المتفجرات العراقي المقتول كان يعمل في صفوف المليشيا، وذلك ضمن الدعم الإيراني المقدَّم للانقلابيين.

وأوضح "منصر" أن القيادي في المليشيا المدعو إبراهيم ثورة قُتل هو الآخر مع 10 من مرافقيه خلال تلك المواجهات المتواصلة.

وعلى الصعيد نفسه، قُتل القيادي الميداني في المليشيا المدعو محمد عبد الباري الأخفش مع عدد من مرافقيه، وذلك خلال هجوم شنته قوات الجيش الوطني على موقع تمركزهم في الجبهة ذاتها، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وتواصل قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية عملياتها العسكرية لاستكمال تحرير مديرية باقم، وذلك وسط تهاوٍ مستمر في صوف مليشيا الحوثي الانقلابية التي تتكبد خسائر فادحة في العدد والعدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يقتل خبير تصنيع متفجرات عراقيًّا وقياديين حوثيين في "باقم"
سبق

قُتل خبير تصنيع متفجرات عراقي الجنسية اليوم (السبت) مع قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة باقم شمال بمحافظة صعدة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود، العقيد أنس منصر، أن خبير المتفجرات العراقي المقتول كان يعمل في صفوف المليشيا، وذلك ضمن الدعم الإيراني المقدَّم للانقلابيين.

وأوضح "منصر" أن القيادي في المليشيا المدعو إبراهيم ثورة قُتل هو الآخر مع 10 من مرافقيه خلال تلك المواجهات المتواصلة.

وعلى الصعيد نفسه، قُتل القيادي الميداني في المليشيا المدعو محمد عبد الباري الأخفش مع عدد من مرافقيه، وذلك خلال هجوم شنته قوات الجيش الوطني على موقع تمركزهم في الجبهة ذاتها، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وتواصل قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية عملياتها العسكرية لاستكمال تحرير مديرية باقم، وذلك وسط تهاوٍ مستمر في صوف مليشيا الحوثي الانقلابية التي تتكبد خسائر فادحة في العدد والعدة.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
08:22 PM

الجيش اليمني يقتل خبير تصنيع متفجرات عراقيًّا وقياديين حوثيين في "باقم"

المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من المتمردين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,848

قُتل خبير تصنيع متفجرات عراقي الجنسية اليوم (السبت) مع قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة باقم شمال بمحافظة صعدة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود، العقيد أنس منصر، أن خبير المتفجرات العراقي المقتول كان يعمل في صفوف المليشيا، وذلك ضمن الدعم الإيراني المقدَّم للانقلابيين.

وأوضح "منصر" أن القيادي في المليشيا المدعو إبراهيم ثورة قُتل هو الآخر مع 10 من مرافقيه خلال تلك المواجهات المتواصلة.

وعلى الصعيد نفسه، قُتل القيادي الميداني في المليشيا المدعو محمد عبد الباري الأخفش مع عدد من مرافقيه، وذلك خلال هجوم شنته قوات الجيش الوطني على موقع تمركزهم في الجبهة ذاتها، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وتواصل قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية عملياتها العسكرية لاستكمال تحرير مديرية باقم، وذلك وسط تهاوٍ مستمر في صوف مليشيا الحوثي الانقلابية التي تتكبد خسائر فادحة في العدد والعدة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,902
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,528
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,477

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة