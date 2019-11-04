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بعد صفقة المليارات.. "جوجل" تكشف عن خطة ثورية

عقب اتفاقية الاستحواذ على "فت بت" للساعات الذكية

كشفت تقارير صحفية عن نية شركة "جوجل" الأمريكية تنفيذ خطة ثورية بعد إبرامها صفقة المليارات.
ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، تقريرًا حول خطط جوجل، بعد إبرامها اتفاقية الاستحواذ على شركة "فت بت" المصنّعة للساعات الذكية، في صفقة تصل إلى 2.1 مليار دولار الأمريكي.
وأوضحت المصادر أن جوجل تخطط لإطلاق ساعات جديدة تحمل اسم "بيكسل ووتش 4".
وستدعم ساعات "بيكسل ووتش 4" الجديدة منتجات جوجل الجديدة مثل "بيكسل 4" و"جوجل هوم" و"بيكسل بوك"؛ خاصة وأنها ستستحوذ على ساعات "فت بت" الحديثة مثل "فت بت فيرسا 2"، و"فت بت فيرسا لايت".
ومن المتوقع أن تعمل ساعات "بيكسل ووتش" الجديد بنظام تشغيل محدّث مدمج بين "أندرويد" و"وير" المستخدم في "فت بت"؛ من أجل تتبع متميز للياقة البدنية والنشاط الصحي والبدني لمستخدميه.

جوجل اتفاقية ساعات الذكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بعد صفقة المليارات.. "جوجل" تكشف عن خطة ثورية
سبق

كشفت تقارير صحفية عن نية شركة "جوجل" الأمريكية تنفيذ خطة ثورية بعد إبرامها صفقة المليارات.
ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، تقريرًا حول خطط جوجل، بعد إبرامها اتفاقية الاستحواذ على شركة "فت بت" المصنّعة للساعات الذكية، في صفقة تصل إلى 2.1 مليار دولار الأمريكي.
وأوضحت المصادر أن جوجل تخطط لإطلاق ساعات جديدة تحمل اسم "بيكسل ووتش 4".
وستدعم ساعات "بيكسل ووتش 4" الجديدة منتجات جوجل الجديدة مثل "بيكسل 4" و"جوجل هوم" و"بيكسل بوك"؛ خاصة وأنها ستستحوذ على ساعات "فت بت" الحديثة مثل "فت بت فيرسا 2"، و"فت بت فيرسا لايت".
ومن المتوقع أن تعمل ساعات "بيكسل ووتش" الجديد بنظام تشغيل محدّث مدمج بين "أندرويد" و"وير" المستخدم في "فت بت"؛ من أجل تتبع متميز للياقة البدنية والنشاط الصحي والبدني لمستخدميه.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
10:27 AM

بعد صفقة المليارات.. "جوجل" تكشف عن خطة ثورية

عقب اتفاقية الاستحواذ على "فت بت" للساعات الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عن نية شركة "جوجل" الأمريكية تنفيذ خطة ثورية بعد إبرامها صفقة المليارات.
ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، تقريرًا حول خطط جوجل، بعد إبرامها اتفاقية الاستحواذ على شركة "فت بت" المصنّعة للساعات الذكية، في صفقة تصل إلى 2.1 مليار دولار الأمريكي.
وأوضحت المصادر أن جوجل تخطط لإطلاق ساعات جديدة تحمل اسم "بيكسل ووتش 4".
وستدعم ساعات "بيكسل ووتش 4" الجديدة منتجات جوجل الجديدة مثل "بيكسل 4" و"جوجل هوم" و"بيكسل بوك"؛ خاصة وأنها ستستحوذ على ساعات "فت بت" الحديثة مثل "فت بت فيرسا 2"، و"فت بت فيرسا لايت".
ومن المتوقع أن تعمل ساعات "بيكسل ووتش" الجديد بنظام تشغيل محدّث مدمج بين "أندرويد" و"وير" المستخدم في "فت بت"؛ من أجل تتبع متميز للياقة البدنية والنشاط الصحي والبدني لمستخدميه.

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