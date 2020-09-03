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أمريكا تفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

"بومبيو" حذر الأفراد والكيانات التي تدعمها من مواجهة المصير نفسه

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بسبب تحقيقاتها حول إمكانية أن تكون القوات الأمريكية، ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم: إن رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة فاكيسو موتشو تشوكو قد وضع هو الآخر على القائمة السوداء، بموجب عقوبات مصرح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وأوضح بومبيو أن الولايات اتخذت هذه الإجراءات لأن المحكمة الجنائية الدولية، تواصل استهداف الأمريكيين، محذرًا في الوقت نفسه الأفراد والكيانات التي تستمر في تقديم الدعم المادي للمدعية العامة ولرئيس قسم الاختصاص، من أنها ستواجه خطر العقوبات أيضًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
سبق

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بسبب تحقيقاتها حول إمكانية أن تكون القوات الأمريكية، ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم: إن رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة فاكيسو موتشو تشوكو قد وضع هو الآخر على القائمة السوداء، بموجب عقوبات مصرح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وأوضح بومبيو أن الولايات اتخذت هذه الإجراءات لأن المحكمة الجنائية الدولية، تواصل استهداف الأمريكيين، محذرًا في الوقت نفسه الأفراد والكيانات التي تستمر في تقديم الدعم المادي للمدعية العامة ولرئيس قسم الاختصاص، من أنها ستواجه خطر العقوبات أيضًا.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
01:23 AM

أمريكا تفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

"بومبيو" حذر الأفراد والكيانات التي تدعمها من مواجهة المصير نفسه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بسبب تحقيقاتها حول إمكانية أن تكون القوات الأمريكية، ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم: إن رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة فاكيسو موتشو تشوكو قد وضع هو الآخر على القائمة السوداء، بموجب عقوبات مصرح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وأوضح بومبيو أن الولايات اتخذت هذه الإجراءات لأن المحكمة الجنائية الدولية، تواصل استهداف الأمريكيين، محذرًا في الوقت نفسه الأفراد والكيانات التي تستمر في تقديم الدعم المادي للمدعية العامة ولرئيس قسم الاختصاص، من أنها ستواجه خطر العقوبات أيضًا.

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