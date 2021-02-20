النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

‏"ريم المشهور" تحصل على الدكتوراه بامتياز في الكيمياء من جامعة جورج تاون

حصلت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد في أبها وباحثة بأمراض السرطان ريم المشهور، على درجة الدكتوراه بالكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية من جامعة جورج تاون، والتي تعتبر من أقوى ٢٠ جامعة أمريكية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، في بحثها عن سرطان الثدي وفي تخصص نادر ومهم.

من جانبها قدمت "ريم المشهور" الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الذي تجده بنات الوطن في كافة المجالات، لاسيما دعم الابتعاث وتحفيز الطلاب والطالبات على نيل الدرجات العليا والخبرات العلمية من أرقى الجامعات العالمية، مؤكدة أن السعودية بقيادتها الرشيدة وفرت للمرأة كل أسباب التقدم والرقي وبكل سخاء.

كما قدمت شكرها وتقديرها لزوجها ووالدتها وأخواتها وكل من كان سبباً في الدعم والتحفيز لتحقيق كل الأمنيات، سائلة الله تعالى أن يتغمّد والدها بواسع رحمته الذي كان يحفزها للذهاب إلى أمريكا يتمنى رؤيتها بعد التخرج، ولكن حال بينها وبينه الموت، كما سألت الله أن يوفقها لخدمة المليك، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية والمحلية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
‏"ريم المشهور" تحصل على الدكتوراه بامتياز في الكيمياء من جامعة جورج تاون
سبق

حصلت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد في أبها وباحثة بأمراض السرطان ريم المشهور، على درجة الدكتوراه بالكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية من جامعة جورج تاون، والتي تعتبر من أقوى ٢٠ جامعة أمريكية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، في بحثها عن سرطان الثدي وفي تخصص نادر ومهم.

من جانبها قدمت "ريم المشهور" الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الذي تجده بنات الوطن في كافة المجالات، لاسيما دعم الابتعاث وتحفيز الطلاب والطالبات على نيل الدرجات العليا والخبرات العلمية من أرقى الجامعات العالمية، مؤكدة أن السعودية بقيادتها الرشيدة وفرت للمرأة كل أسباب التقدم والرقي وبكل سخاء.

كما قدمت شكرها وتقديرها لزوجها ووالدتها وأخواتها وكل من كان سبباً في الدعم والتحفيز لتحقيق كل الأمنيات، سائلة الله تعالى أن يتغمّد والدها بواسع رحمته الذي كان يحفزها للذهاب إلى أمريكا يتمنى رؤيتها بعد التخرج، ولكن حال بينها وبينه الموت، كما سألت الله أن يوفقها لخدمة المليك، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية والمحلية.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
03:17 PM

‏"ريم المشهور" تحصل على الدكتوراه بامتياز في الكيمياء من جامعة جورج تاون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
573

حصلت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد في أبها وباحثة بأمراض السرطان ريم المشهور، على درجة الدكتوراه بالكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية من جامعة جورج تاون، والتي تعتبر من أقوى ٢٠ جامعة أمريكية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، في بحثها عن سرطان الثدي وفي تخصص نادر ومهم.

من جانبها قدمت "ريم المشهور" الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الذي تجده بنات الوطن في كافة المجالات، لاسيما دعم الابتعاث وتحفيز الطلاب والطالبات على نيل الدرجات العليا والخبرات العلمية من أرقى الجامعات العالمية، مؤكدة أن السعودية بقيادتها الرشيدة وفرت للمرأة كل أسباب التقدم والرقي وبكل سخاء.

كما قدمت شكرها وتقديرها لزوجها ووالدتها وأخواتها وكل من كان سبباً في الدعم والتحفيز لتحقيق كل الأمنيات، سائلة الله تعالى أن يتغمّد والدها بواسع رحمته الذي كان يحفزها للذهاب إلى أمريكا يتمنى رؤيتها بعد التخرج، ولكن حال بينها وبينه الموت، كما سألت الله أن يوفقها لخدمة المليك، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية والمحلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,272
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,026
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة