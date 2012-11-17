النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس البرلمان العربي: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والمركزية

هنّأ دولةَ فلسطين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والمركزية؛ مشددًا على دعم البرلمان التام للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في نيْل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وهنّأ العسومي، في بيان له اليوم، دولة فلسطين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال، معربًا عن تمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال.

وثمّن رئيسُ البرلمان، مواقفَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدفاع عن قضية بلاده وقيادة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس البرلمان العربي: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والمركزية
سبق

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والمركزية؛ مشددًا على دعم البرلمان التام للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في نيْل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وهنّأ العسومي، في بيان له اليوم، دولة فلسطين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال، معربًا عن تمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال.

وثمّن رئيسُ البرلمان، مواقفَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدفاع عن قضية بلاده وقيادة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
11:13 AM

رئيس البرلمان العربي: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والمركزية

هنّأ دولةَ فلسطين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
1
428

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والمركزية؛ مشددًا على دعم البرلمان التام للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في نيْل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وهنّأ العسومي، في بيان له اليوم، دولة فلسطين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال، معربًا عن تمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال.

وثمّن رئيسُ البرلمان، مواقفَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدفاع عن قضية بلاده وقيادة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة