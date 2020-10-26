بالتفاصيل.. هذه وثيقة التأمين الطبي المطلوبة في مركز تأشيرات الاتحاد الأوروبي وأمريكا

تصدر قبل الحصول على التأشيرة وتشمل الأمراض الوبائية بمعظم خطط التأمين الصحي للسفر

أطلقت شركة "في إف إس جلوبال" وهي مركز التأشيرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي "الشينجن"، وثيقة التأمين الخاصة بالسفر لتغطية فيروس "كوفيد-19".

حيث تتوافق الوثيقة الجديدة، والمتوفرة عبر قنوات التوزيع في مكاتب ’في إف إس جلوبال‘ وعبر الإنترنت، مع معايير الاتحاد الأوروبي لتشمل الأمراض الوبائية في معظم خطط التأمين الصحي للسفر، توفيرًا لراحة البال للمسافرين حين وجودهم في الخارج.

ووفقًا لتعليمات الاتحاد الأوروبي في أي مسافر يحتاج إلى تأمين سفر يغطي علاج فيروس كوفيد-19، قبل التقدم للحصول على تأشيرة.

وتغطي الوثيقة فترة وجود المسافرين في الدولة المعنية وحمايتهم من الأمراض المتعلقة بفيروس كوفيد-19 أثناء وجودهم في الخارج. والذي يشمل الرعاية الطبية الطارئة وتكاليف العودة إلى الوطن في حالة إصابة المسافرين بالفيروس أثناء سفرهم وحاجتهم إلى العودة إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل تغطية كوفيد-19 أيضًا المسافرين إلى وجهات أخرى حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

تقدم الوثيقة المزايا التالية للمتقدمين:

1. التغطية الطبية في حالات الطوارئ: تتضمن المساعدة في تغطية تكاليف الزيارات الطارئة إلى المستشفى أو العيادات الطبية أثناء السفر. كما تشمل الوثيقة الرعاية الطبية الطارئة حالة الإصابة بفيروس كوفيد-19 أثناء السفر.

2. المساعدة في العودة إلى الوطن: قد يحتاج المسافر المريض إلى إخلاء طبي طارئ إما إلى أقرب مستشفى مناسب وإما العودة إلى المنزل لإتمام الإجراءات الصحية. تغطي الوثيقة تكلفة تنظيم عودة المريض حامل الوثيقة إلى موطن إقامته أو نقله إلى المستشفى.

3. تكاليف العلاج والإقامة في المستشفيات: تغطي الوثيقة تكاليف رحلة الذهاب / العودة لتمكين فرد من أسرة حامل الوثيقة من السفر إليه/ إليها في المستشفى بالإضافة إلى تكاليف الإقامة.

يتم احتساب تكلفة خطة التأمين مع الأخذ في الاعتبار مدة الإقامة وعمر طالب التأشيرة وما إذا كانت هناك أي مزايا إضافية مطلوبة. يغطي التأمين الأساس فيروس كوفيد-19 لمدة لا تقل عن خمسة أيام بقيمة 95 درهمًا للمتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أقل. فيما تقدم ’في إف إس غلوبال‘ خصمًا بنسبة 50 ٪ للأطفال دون سن 16 عامًا.