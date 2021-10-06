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"بر شرورة" تقيم دورة "صناعة الفخار" بمشاركة 25 متدربة

اشتملت على المحاور النظرية والعملية والأدوات المستخدمة بالحرفة

أقامت جمعية البر الخيرية بشرورة دورة (صناعة الفخار) ضمن برنامج التأهيل المهني والحرفي المقدَّم من بنك التنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، في الفترة من 3-5 أكتوبر 2021، بواقع (15 ساعة)، وحضور 25 متدربة في قاعة فندق العنوان بمحافظة شرورة.

وصرَّح مدير الجمعية التنفيذي سالم بن عوض الصيعري قائلاً ضمن برنامج التأهيل المهني والحرفي المقدَّم من بنك التنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية: "قدَّمت جمعية البر الخيرية بشرورة دورة صناعة الفخار، التي اشتملت على العديد من المحاور النظرية والعملية في صناعة الفخار، وخطوات التشكيل، والأدوات المستخدمة في تعلُّم حرفة صناعة الفخار".

وأكد أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى إبراز التراث الوطني الحرفي لتحقيق التنمية المستدامة عبر مشاريع عصرية تنموية وطنية، إلى جانب تأهيل المرأة، والاستفادة من سوق العمل، من خلال استثمار مواهبها وطاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.

واختتمت الدورة أعمالها أمس بعرض المتدربات جميع الأعمال الفخارية، وتسليم المشاريع الختامية (الأكواب والأطباق الفخارية - أصيص النبات - حامل الإكسسوار)، وتكريم مدربة الدورة الأستاذة/ سندس عبدالمحسن الحجيلي.

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"بر شرورة" تقيم دورة "صناعة الفخار" بمشاركة 25 متدربة
سبق

أقامت جمعية البر الخيرية بشرورة دورة (صناعة الفخار) ضمن برنامج التأهيل المهني والحرفي المقدَّم من بنك التنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، في الفترة من 3-5 أكتوبر 2021، بواقع (15 ساعة)، وحضور 25 متدربة في قاعة فندق العنوان بمحافظة شرورة.

وصرَّح مدير الجمعية التنفيذي سالم بن عوض الصيعري قائلاً ضمن برنامج التأهيل المهني والحرفي المقدَّم من بنك التنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية: "قدَّمت جمعية البر الخيرية بشرورة دورة صناعة الفخار، التي اشتملت على العديد من المحاور النظرية والعملية في صناعة الفخار، وخطوات التشكيل، والأدوات المستخدمة في تعلُّم حرفة صناعة الفخار".

وأكد أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى إبراز التراث الوطني الحرفي لتحقيق التنمية المستدامة عبر مشاريع عصرية تنموية وطنية، إلى جانب تأهيل المرأة، والاستفادة من سوق العمل، من خلال استثمار مواهبها وطاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.

واختتمت الدورة أعمالها أمس بعرض المتدربات جميع الأعمال الفخارية، وتسليم المشاريع الختامية (الأكواب والأطباق الفخارية - أصيص النبات - حامل الإكسسوار)، وتكريم مدربة الدورة الأستاذة/ سندس عبدالمحسن الحجيلي.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
09:06 PM

"بر شرورة" تقيم دورة "صناعة الفخار" بمشاركة 25 متدربة

اشتملت على المحاور النظرية والعملية والأدوات المستخدمة بالحرفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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أقامت جمعية البر الخيرية بشرورة دورة (صناعة الفخار) ضمن برنامج التأهيل المهني والحرفي المقدَّم من بنك التنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، في الفترة من 3-5 أكتوبر 2021، بواقع (15 ساعة)، وحضور 25 متدربة في قاعة فندق العنوان بمحافظة شرورة.

وصرَّح مدير الجمعية التنفيذي سالم بن عوض الصيعري قائلاً ضمن برنامج التأهيل المهني والحرفي المقدَّم من بنك التنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية: "قدَّمت جمعية البر الخيرية بشرورة دورة صناعة الفخار، التي اشتملت على العديد من المحاور النظرية والعملية في صناعة الفخار، وخطوات التشكيل، والأدوات المستخدمة في تعلُّم حرفة صناعة الفخار".

وأكد أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى إبراز التراث الوطني الحرفي لتحقيق التنمية المستدامة عبر مشاريع عصرية تنموية وطنية، إلى جانب تأهيل المرأة، والاستفادة من سوق العمل، من خلال استثمار مواهبها وطاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.

واختتمت الدورة أعمالها أمس بعرض المتدربات جميع الأعمال الفخارية، وتسليم المشاريع الختامية (الأكواب والأطباق الفخارية - أصيص النبات - حامل الإكسسوار)، وتكريم مدربة الدورة الأستاذة/ سندس عبدالمحسن الحجيلي.

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