النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير تبوك يطّلع على مشروعات الأمانة بالمنطقة

وجّه بإنجازها في أوقاتها المحددة

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن المشروعات المعتمدة لأمانة المنطقة، والبلديات التابعة لها، في ميزانية هذا العام.

جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين منطقة تبوك، المهندس درويش بن علي آل محفوظ، لمناقشة سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في الأخرى الجاري تنفيذها.

ووجّه أمير تبوك بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة المنطقة، مشيدا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

من جهته، أعرب المهندس "آل محفوظ"، عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبد الله الحقباني.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يطّلع على مشروعات الأمانة بالمنطقة
سبق

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن المشروعات المعتمدة لأمانة المنطقة، والبلديات التابعة لها، في ميزانية هذا العام.

جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين منطقة تبوك، المهندس درويش بن علي آل محفوظ، لمناقشة سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في الأخرى الجاري تنفيذها.

ووجّه أمير تبوك بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة المنطقة، مشيدا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

من جهته، أعرب المهندس "آل محفوظ"، عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبد الله الحقباني.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
07:23 PM

أمير تبوك يطّلع على مشروعات الأمانة بالمنطقة

وجّه بإنجازها في أوقاتها المحددة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
2
290

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن المشروعات المعتمدة لأمانة المنطقة، والبلديات التابعة لها، في ميزانية هذا العام.

جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين منطقة تبوك، المهندس درويش بن علي آل محفوظ، لمناقشة سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في الأخرى الجاري تنفيذها.

ووجّه أمير تبوك بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة المنطقة، مشيدا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

من جهته، أعرب المهندس "آل محفوظ"، عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبد الله الحقباني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,426
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,590

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة