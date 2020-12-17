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وزير الشؤون البلدية والقروية يوجه بتوحيد الطراز المعماري لـ"درب الحرمين" في قلب جدة

أشاد خلال جولته التفقدية بالمخطط كواجهة حضارية متميزة

وجه وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية المُكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، بتوحيد الطراز المعماري في مخطط درب الحرمين الواقع في قلب محافظة جدة، وضرورة إيجاد كود بنائي خاص، وتوحيد التصاميم والألوان لكامل قطع المخطط البالغ عددها 341 قطعة وبمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 1.3 مليون متر مربع.

يأتي توجيه الوزير ماجد الحقيل في إطار حرصه على أن يكون هذا المشروع الرائد معلماً نموذجياً بارزاً، خاصة أنه أكبر المشاريع العقارية الحالية بمحافظة جدة، منوهاً بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها مشيداً بالجهود المبذولة بالمخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير ماجد الحقيل اليوم ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على أبرز المشاريع العملاقة بجدة، والتي نفذت عن طريق القطاع الخاص، ويملكها الصندوق الاستثماري للإنماء والاستثمار.

رافق الوزير الحقيل خلال الجولة رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء والاستثمار الشيخ عبد الله بقشان وأمين محافظة جدة ووكيل الأمين وعدد من المسؤولين بأمانة جدة.

واستمع وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف لشرح تفصيلي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية المسوق للمشروع عبدالعزيز فهد الرشيد، عما يتضمنه المخطط من محتويات وبنية تحتية متكاملة، والذي يعتبر من المخططات المميزة، ولشموله على جميع الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وحدائق ومرافق عامة وملاعب وإنارة وتشجير ورصف وسفلتة.

بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد جهود معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ووقوفه المباشر على المشاريع الكبيرة ودعمه اللامحدود لكافة المستثمرين والقائمين على مشروع درب الحرمين، مشيراً بأن توجيهاته مصدر اعتزاز للجميع وتؤكد مدى حرصه لكافة المشاريع المتميزة وتعميمها ومقدما شكره لأمين محافظة جدة على متابعته المتواصلة لنجاح أعمال المخطط.

كما شكر رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية أمين محافظة جدة على جهوده المتواصلة في تذليل الصعوبات لإنجاز مخطط درب الحرمين على أفضل صورة.

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، الجهة المشرفة على البنية التحتية للمشروع وإنجازه، المهندس مازن فواز بغدادي، أن مشروع درب الحرمين العقاري من المشاريع الرائدة والعملاقة، ويعد الشريان النابض لمحافظة جدة؛ لموقعه المتميز لكونه بجوار جامعة الملك عبد العزيز، ومطلاً على قطار الحرمين والمزايا المتعددة الأخرى مشيراً بأن المشروع في المراحل الأخيرة من تسويقه وبيعه.

ويتكون مشروع مخطط "درب الحرمين" من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد مخطط "درب الحرمين"، واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة؛ حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال.

كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين؛ ما يؤهله لأن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة؛ كقربه من جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس؛ ما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.

وزارة الإسكان جدة مخطط درب الحرمين الطراز المعماري وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل وزير الإسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية درب الحرمين طراز معماري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون البلدية والقروية يوجه بتوحيد الطراز المعماري لـ"درب الحرمين" في قلب جدة
سبق

وجه وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية المُكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، بتوحيد الطراز المعماري في مخطط درب الحرمين الواقع في قلب محافظة جدة، وضرورة إيجاد كود بنائي خاص، وتوحيد التصاميم والألوان لكامل قطع المخطط البالغ عددها 341 قطعة وبمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 1.3 مليون متر مربع.

يأتي توجيه الوزير ماجد الحقيل في إطار حرصه على أن يكون هذا المشروع الرائد معلماً نموذجياً بارزاً، خاصة أنه أكبر المشاريع العقارية الحالية بمحافظة جدة، منوهاً بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها مشيداً بالجهود المبذولة بالمخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير ماجد الحقيل اليوم ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على أبرز المشاريع العملاقة بجدة، والتي نفذت عن طريق القطاع الخاص، ويملكها الصندوق الاستثماري للإنماء والاستثمار.

رافق الوزير الحقيل خلال الجولة رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء والاستثمار الشيخ عبد الله بقشان وأمين محافظة جدة ووكيل الأمين وعدد من المسؤولين بأمانة جدة.

واستمع وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف لشرح تفصيلي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية المسوق للمشروع عبدالعزيز فهد الرشيد، عما يتضمنه المخطط من محتويات وبنية تحتية متكاملة، والذي يعتبر من المخططات المميزة، ولشموله على جميع الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وحدائق ومرافق عامة وملاعب وإنارة وتشجير ورصف وسفلتة.

بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد جهود معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ووقوفه المباشر على المشاريع الكبيرة ودعمه اللامحدود لكافة المستثمرين والقائمين على مشروع درب الحرمين، مشيراً بأن توجيهاته مصدر اعتزاز للجميع وتؤكد مدى حرصه لكافة المشاريع المتميزة وتعميمها ومقدما شكره لأمين محافظة جدة على متابعته المتواصلة لنجاح أعمال المخطط.

كما شكر رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية أمين محافظة جدة على جهوده المتواصلة في تذليل الصعوبات لإنجاز مخطط درب الحرمين على أفضل صورة.

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، الجهة المشرفة على البنية التحتية للمشروع وإنجازه، المهندس مازن فواز بغدادي، أن مشروع درب الحرمين العقاري من المشاريع الرائدة والعملاقة، ويعد الشريان النابض لمحافظة جدة؛ لموقعه المتميز لكونه بجوار جامعة الملك عبد العزيز، ومطلاً على قطار الحرمين والمزايا المتعددة الأخرى مشيراً بأن المشروع في المراحل الأخيرة من تسويقه وبيعه.

ويتكون مشروع مخطط "درب الحرمين" من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد مخطط "درب الحرمين"، واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة؛ حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال.

كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين؛ ما يؤهله لأن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة؛ كقربه من جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس؛ ما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
10:09 PM

وزير الشؤون البلدية والقروية يوجه بتوحيد الطراز المعماري لـ"درب الحرمين" في قلب جدة

أشاد خلال جولته التفقدية بالمخطط كواجهة حضارية متميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وجه وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية المُكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، بتوحيد الطراز المعماري في مخطط درب الحرمين الواقع في قلب محافظة جدة، وضرورة إيجاد كود بنائي خاص، وتوحيد التصاميم والألوان لكامل قطع المخطط البالغ عددها 341 قطعة وبمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 1.3 مليون متر مربع.

يأتي توجيه الوزير ماجد الحقيل في إطار حرصه على أن يكون هذا المشروع الرائد معلماً نموذجياً بارزاً، خاصة أنه أكبر المشاريع العقارية الحالية بمحافظة جدة، منوهاً بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها مشيداً بالجهود المبذولة بالمخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير ماجد الحقيل اليوم ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على أبرز المشاريع العملاقة بجدة، والتي نفذت عن طريق القطاع الخاص، ويملكها الصندوق الاستثماري للإنماء والاستثمار.

رافق الوزير الحقيل خلال الجولة رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء والاستثمار الشيخ عبد الله بقشان وأمين محافظة جدة ووكيل الأمين وعدد من المسؤولين بأمانة جدة.

واستمع وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف لشرح تفصيلي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية المسوق للمشروع عبدالعزيز فهد الرشيد، عما يتضمنه المخطط من محتويات وبنية تحتية متكاملة، والذي يعتبر من المخططات المميزة، ولشموله على جميع الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وحدائق ومرافق عامة وملاعب وإنارة وتشجير ورصف وسفلتة.

بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد جهود معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ووقوفه المباشر على المشاريع الكبيرة ودعمه اللامحدود لكافة المستثمرين والقائمين على مشروع درب الحرمين، مشيراً بأن توجيهاته مصدر اعتزاز للجميع وتؤكد مدى حرصه لكافة المشاريع المتميزة وتعميمها ومقدما شكره لأمين محافظة جدة على متابعته المتواصلة لنجاح أعمال المخطط.

كما شكر رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية أمين محافظة جدة على جهوده المتواصلة في تذليل الصعوبات لإنجاز مخطط درب الحرمين على أفضل صورة.

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، الجهة المشرفة على البنية التحتية للمشروع وإنجازه، المهندس مازن فواز بغدادي، أن مشروع درب الحرمين العقاري من المشاريع الرائدة والعملاقة، ويعد الشريان النابض لمحافظة جدة؛ لموقعه المتميز لكونه بجوار جامعة الملك عبد العزيز، ومطلاً على قطار الحرمين والمزايا المتعددة الأخرى مشيراً بأن المشروع في المراحل الأخيرة من تسويقه وبيعه.

ويتكون مشروع مخطط "درب الحرمين" من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد مخطط "درب الحرمين"، واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة؛ حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال.

كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين؛ ما يؤهله لأن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة؛ كقربه من جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس؛ ما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.

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