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"آل كتاب" إلى رتبة عقيد في شرطة الهياثم

قلّد مدير شرطة محافظة ‫الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة ‫الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة ‏"عقيد".


"سبق" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.

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"آل كتاب" إلى رتبة عقيد في شرطة الهياثم
سبق

قلّد مدير شرطة محافظة ‫الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة ‫الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة ‏"عقيد".


"سبق" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:40 AM

"آل كتاب" إلى رتبة عقيد في شرطة الهياثم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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قلّد مدير شرطة محافظة ‫الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة ‫الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة ‏"عقيد".


"سبق" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.

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