"آل كتاب" إلى رتبة عقيد في شرطة الهياثم

قلّد مدير شرطة محافظة ‫الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي، مدير شرطة ‫الهياثم العقيد بدر بن عجيان آل كتاب، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة ‏"عقيد".





"سبق" تُهنئ العقيد "آل كتاب" وتتمنى له مزيدًا من التقدم والمراتب العليا، لخدمة الدين والوطن.