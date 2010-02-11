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بريطانيا تسجل 66,638 إصابة جديدة بكورونا و206 وفاة

إجمالي الإصابات 18,162,199 والوفيات 159,158 شخصًا

سجّلت بريطانيا 66,638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و206 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,162,199، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,158.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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بريطانيا تسجل 66,638 إصابة جديدة بكورونا و206 وفاة
سبق

سجّلت بريطانيا 66,638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و206 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,162,199، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,158.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:39 PM

بريطانيا تسجل 66,638 إصابة جديدة بكورونا و206 وفاة

إجمالي الإصابات 18,162,199 والوفيات 159,158 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 66,638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و206 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,162,199، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,158.

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