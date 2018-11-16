النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يواصل التقدم نحو باقم ويستعيد مواقع ومناطق شمال صعدة

في معارك أسفرت عن سقوط عددٍ من ميليشيا الحوثي الانقلابية

أحكمت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مواقع ومناطق جديدة في مديرية باقم شمالي صعدة.

وقال قائد اللواء التاسع مشاة جبلي، العميد أديب الشهاب إن وحدات من اللواء استعادت تبة السبعة وعددًا من القرى في محيط مركز مديرية باقم.

وأضاف العميد الشهاب أن المعارك أسفرت عن سقوط عددٍ من ميليشيا الحوثي الانقلابية فيما لا تزال المعارك مستمرة منذ مساء الخميس وسط تقدم للجيش باتجاه مركز المديرية التي أصبحت محاصرة من ثلاثة اتجاهات.

واستعاد الجيش اليمني أسلحة كانت مخزنة في أحد منازل الأهالي وعثر على عددٍ من الألغام والعبوات الناسفة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يواصل التقدم نحو باقم ويستعيد مواقع ومناطق شمال صعدة
سبق

أحكمت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مواقع ومناطق جديدة في مديرية باقم شمالي صعدة.

وقال قائد اللواء التاسع مشاة جبلي، العميد أديب الشهاب إن وحدات من اللواء استعادت تبة السبعة وعددًا من القرى في محيط مركز مديرية باقم.

وأضاف العميد الشهاب أن المعارك أسفرت عن سقوط عددٍ من ميليشيا الحوثي الانقلابية فيما لا تزال المعارك مستمرة منذ مساء الخميس وسط تقدم للجيش باتجاه مركز المديرية التي أصبحت محاصرة من ثلاثة اتجاهات.

واستعاد الجيش اليمني أسلحة كانت مخزنة في أحد منازل الأهالي وعثر على عددٍ من الألغام والعبوات الناسفة.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
11:51 PM

الجيش اليمني يواصل التقدم نحو باقم ويستعيد مواقع ومناطق شمال صعدة

في معارك أسفرت عن سقوط عددٍ من ميليشيا الحوثي الانقلابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
1
2,528

أحكمت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مواقع ومناطق جديدة في مديرية باقم شمالي صعدة.

وقال قائد اللواء التاسع مشاة جبلي، العميد أديب الشهاب إن وحدات من اللواء استعادت تبة السبعة وعددًا من القرى في محيط مركز مديرية باقم.

وأضاف العميد الشهاب أن المعارك أسفرت عن سقوط عددٍ من ميليشيا الحوثي الانقلابية فيما لا تزال المعارك مستمرة منذ مساء الخميس وسط تقدم للجيش باتجاه مركز المديرية التي أصبحت محاصرة من ثلاثة اتجاهات.

واستعاد الجيش اليمني أسلحة كانت مخزنة في أحد منازل الأهالي وعثر على عددٍ من الألغام والعبوات الناسفة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,591
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,887
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,492
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,461

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة