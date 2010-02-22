في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب

مطالبات لمواطنين وشبان بالاستفادة من هذه المواقع لتكون مزارًا سياحيًّا

التقطت عدسة المصور عبدالرحمن مفرح الحريصي مشهدًا مبهرًا وجميلاً لملعب كرة قدم معلق في أعالي قمم جبال الحشر التي ترتفع ما يقارب ألفَي متر عن سطح البحر، وقد أحاطت به سُحب الضباب من جميع الاتجاهات؛ لتصنع لوحة فنية جميلة.

وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة ممثلة بالسياحة والأمانة بالاستفادة من مثل هذه المواقع، وذلك بالعمل على تطويرها؛ لتكون مزارًا سياحيًّا ومنطقة جذب للزوار.

وقال شبان: نتمنى من البلدية الاهتمام بالملعب، وذلك بالعمل على تأهيله لممارسة رياضة كرة القدم في مأمن. لافتين إلى أن الأجواء جميلة في جبال الحشر؛ وهو ما يجعل الكثير يقصدها بهدف الاستمتاع بمناظرها الخلابة.

وتتميز جبال الحشر بطبيعتها البكر، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وقراها ذات المباني الأثرية.. وتكسو جبالها غابات الأشجار الكثيفة، مثل غابات الصليل ونيد المسلم وغابات الشجعة وغابات حلوان وغابات الجزء الغربي من تلك الجبال. وهنالك العديد من الأودية، أهمها وادي "جورا" ووادي "جحمة" ووادي "أمزينبة" ووادي "الخنتبة" ووادي "الإيناء" ووادي "شقراء".

وتمتاز الجبال بوجود الأشجار العطرية، إضافة إلى جوها المعتدل صيفًا الذي يميل إلى البرودة في بعض أيام الفصل، وجوها البارد القارص في معظم أيام الفصول الثلاثة المتبقية.

ويوجد بهذه الجبال جبل يلقب بجبل الضباب؛ إذ إن الضباب في معظم الأيام يكسو ذلك الجبل بشكل جميل جدًّا، وأحيانًا قد تحجب أشعة الشمس والرؤية.

وتُعدُّ جبال الحشر فرصة لرؤية الطبيعة الخلابة والاخضرار والمدرجات الزراعية عن قرب.