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أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت عند 71.45 دولار للبرميل

رويترز: زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 2.4 %

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة تداعيات سلالة "أوميكرون" على الطلب العالمي على الخام، مع انتشارها في عديد من دول العالم.

وتعافت الأسعار بعدما سجّلت الخسائر الأسبوعية السادسة على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018، وسط مخاوف من تأثير سلالة "أوميكرون" على نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الطلب على الخام.

كما قررت "أوبك+" في الأسبوع الماضي، الإبقاء على سياستها الحالية للإمدادات في يناير، التي بموجبها تتم زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 2.3 % إلى 71.45 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 2.4 % عند 67.87 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت عند 71.45 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة تداعيات سلالة "أوميكرون" على الطلب العالمي على الخام، مع انتشارها في عديد من دول العالم.

وتعافت الأسعار بعدما سجّلت الخسائر الأسبوعية السادسة على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018، وسط مخاوف من تأثير سلالة "أوميكرون" على نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الطلب على الخام.

كما قررت "أوبك+" في الأسبوع الماضي، الإبقاء على سياستها الحالية للإمدادات في يناير، التي بموجبها تتم زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 2.3 % إلى 71.45 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 2.4 % عند 67.87 دولار للبرميل.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:36 AM

أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت عند 71.45 دولار للبرميل

رويترز: زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 2.4 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة تداعيات سلالة "أوميكرون" على الطلب العالمي على الخام، مع انتشارها في عديد من دول العالم.

وتعافت الأسعار بعدما سجّلت الخسائر الأسبوعية السادسة على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018، وسط مخاوف من تأثير سلالة "أوميكرون" على نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الطلب على الخام.

كما قررت "أوبك+" في الأسبوع الماضي، الإبقاء على سياستها الحالية للإمدادات في يناير، التي بموجبها تتم زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 2.3 % إلى 71.45 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 2.4 % عند 67.87 دولار للبرميل.

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142 مليون ..

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