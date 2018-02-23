تحت رعاية الأمير سعود بن نايف.. انطلاق مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة

سباق جمال الخيول جذب الزوار

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، بالمدينة الرياضية (الصالة الخضراء) بمدينة الخبر، والتي ستستمر فعالياتها لمدة أربعة أيام.



وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان، خالد بن حسن القحطاني، إن المهرجان يسهم بشكل كبير في تطوير السياحة والتنمية في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الفروسية وتربية الخيول الأصيلة وسباق جمال الخيول مجد توارثه الجميع، متطلعاً إلى أن تكون مسابقة جمال الخيول جاذبة للعديد من المتعطشين لذلك السباق، متمنياً أن نحقق تطلعات القيادة الرشيدة في الريادة والتطور لأرض الحرمين الشريفين وأن نكون محافظين على تراث الأجداد والآباء.



وقال "القحطاني" إن اللجنة استعدت جيداً لانطلاق الفعاليات مقدمة مليون ريال للفائزين، وبدأ اليوم الأول بالسباق التأهيلي للمهرات ذات السنة والسنتين.



وأشار إلى أن اليوم الجمعة سيكتمل سباق مهرجان الخيل العربية الأصيلة بالأمهار ذات الثلاث سنوات، والأفراس أعمار 4-6 سنوات، وأفراس 7-9 سنوات، وأفراس ذات الــ 10 سنوات، وأفحل من 7-9 سنوات، وأفحل 10 سنوات، حيث سيكرم فيه الفائزين الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز.



ولفت "القحطاني" إلى أنه ستنطلق غداً السبت "بطولة الخليج لجمال الخيل المصرية"، بمشاركة 163 رأساً من الخيل من دولة الكويت والبحرين والإمارات.



وكشف عن مشاركة 450 حصاناً محلياً وعالمياً، ترجع إلى 140 مالكاً من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى تخصيص هدايا ثمينة في انتظار الجمهور.



وأبدى رئيس اللجنة العليا للمهرجان رضاه عن البطولة والعارضين، لاسيما أن عدداً منهم كانوا سعوديين، وهذا يدل على أن جمال الخيل رجعت لأرض الجزيرة العربية موطنها الأصلي.



وتابع "القحطاني": "المهرجان هو الأول من نوعه الذي يقام في المنطقة الشرقية، وهو بمثابة احتفالية كبرى بالخيل العربية الأصيلة، وتاريخها الطويل في شبه الجزيرة العربية سلماً وحرباً"، مشيراً إلى أن "المهرجان يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، من بينها بطولتان للخيول؛ الأولى وهي بطولة محلية للخيل العربية للفئة c، ويشارك فيها أكثر من 270 حصاناً، والثانية هي بطولة دولية، تحت مسمى "بطولة الخليج لجمال الخيل المصرية"، مبيناً ان "جميع الخيول المشاركة ترجع إلى أكثر من 140 مالكاً للخيول من المملكة، ومن دول الخليج، ومصر، والدول الأوروبية، بجانب مشاركة ملاك سعوديين، يملكون إسطبلات في دول أوروبية".



وشهد المهرجان إقامة معرض فني كبير تحت مسمى "الخيل العربية بعيون عالمية"، شارك فيه نخبة من الفنانين العالميين، بعضهم يشترك في المملكة للمرة الأولى بمعروضاته النادرة، التي تجسد حبهم للخيول العربية.



وسيتضمن المهرجان أيضاً في آخر أيامه إقامة ندوة ثقافية في فندق "كمبنسكي" الخبر بمسمى: "من هنا كانت البداية"، سيحضرها عدد من المهتمين والمثقفين والمتخصصين في تاريخ الحصان العربي.