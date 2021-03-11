النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادثة بشعة.. شبهة جنائية في وفاة سيدة وانتحار زوجها تحت عجلات "شاحنة" على طريق "الرياض -الطائف"

أخرج مسافرون جثمانها من السيارة المشتعلة والجهات المختصة تحقق

تحقق الجهات المختصة في حادثة بشعة وقعت اليوم، لمسافرين على طريق الرياض- الطائف السريع ذهب ضحيتها زوجان، وقد لقي الأخير حتفه منتحراً تحت عجلات شاحنة تريلا - حسب المعلومات-.

ووفقاً للمعلومات، فقد لاحظ مسافرون سيارة العائلة وهي تشتعل بجانب الطريق، حيث توقفوا وعندها لاحظوا وجود السيدة تجلس في المقعد الأمامي، وتم إخراجها وكانت المفاجأة أنها متوفاة، بعدها عمد الزوج لإلقاء نفسه تحت عجلات شاحنة على الطريق ليصاب بإصابات بليغة ويتوفى لاحقاً بالمستشفى.

في الغصون أشارت مصادر إلى أن المعاينة الأولية أظهرت وجود كدمات على جسد المرأة، فيما عّثر بالموقع على طفلين ( شهرين وسنة ونصف) وكذلك فرشة كانت الأسرة تجلس عليها بجوار المركبة، وقد تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة وسبب وفاة الزوجة.

يذكر أن عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن حادثة حريق المركبة من المارة، وتضمّن البلاغ وجود محتجزين داخل المركبة، وقد باشرت الموقع فور تلقي البلاغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حادثة بشعة.. شبهة جنائية في وفاة سيدة وانتحار زوجها تحت عجلات "شاحنة" على طريق "الرياض -الطائف"
سبق

تحقق الجهات المختصة في حادثة بشعة وقعت اليوم، لمسافرين على طريق الرياض- الطائف السريع ذهب ضحيتها زوجان، وقد لقي الأخير حتفه منتحراً تحت عجلات شاحنة تريلا - حسب المعلومات-.

ووفقاً للمعلومات، فقد لاحظ مسافرون سيارة العائلة وهي تشتعل بجانب الطريق، حيث توقفوا وعندها لاحظوا وجود السيدة تجلس في المقعد الأمامي، وتم إخراجها وكانت المفاجأة أنها متوفاة، بعدها عمد الزوج لإلقاء نفسه تحت عجلات شاحنة على الطريق ليصاب بإصابات بليغة ويتوفى لاحقاً بالمستشفى.

في الغصون أشارت مصادر إلى أن المعاينة الأولية أظهرت وجود كدمات على جسد المرأة، فيما عّثر بالموقع على طفلين ( شهرين وسنة ونصف) وكذلك فرشة كانت الأسرة تجلس عليها بجوار المركبة، وقد تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة وسبب وفاة الزوجة.

يذكر أن عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن حادثة حريق المركبة من المارة، وتضمّن البلاغ وجود محتجزين داخل المركبة، وقد باشرت الموقع فور تلقي البلاغ.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
07:58 PM

حادثة بشعة.. شبهة جنائية في وفاة سيدة وانتحار زوجها تحت عجلات "شاحنة" على طريق "الرياض -الطائف"

أخرج مسافرون جثمانها من السيارة المشتعلة والجهات المختصة تحقق

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
8
15,708

تحقق الجهات المختصة في حادثة بشعة وقعت اليوم، لمسافرين على طريق الرياض- الطائف السريع ذهب ضحيتها زوجان، وقد لقي الأخير حتفه منتحراً تحت عجلات شاحنة تريلا - حسب المعلومات-.

ووفقاً للمعلومات، فقد لاحظ مسافرون سيارة العائلة وهي تشتعل بجانب الطريق، حيث توقفوا وعندها لاحظوا وجود السيدة تجلس في المقعد الأمامي، وتم إخراجها وكانت المفاجأة أنها متوفاة، بعدها عمد الزوج لإلقاء نفسه تحت عجلات شاحنة على الطريق ليصاب بإصابات بليغة ويتوفى لاحقاً بالمستشفى.

في الغصون أشارت مصادر إلى أن المعاينة الأولية أظهرت وجود كدمات على جسد المرأة، فيما عّثر بالموقع على طفلين ( شهرين وسنة ونصف) وكذلك فرشة كانت الأسرة تجلس عليها بجوار المركبة، وقد تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة وسبب وفاة الزوجة.

يذكر أن عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن حادثة حريق المركبة من المارة، وتضمّن البلاغ وجود محتجزين داخل المركبة، وقد باشرت الموقع فور تلقي البلاغ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,944
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,126
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,870
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,278

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة