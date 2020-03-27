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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

النيابة تأمر بضبط 3 أشخاص استغلوا وسائل التواصل في الإرجاف الديني.. ورابع تقوَّل على الله بسبب كورونا

إجراءات حازمة لتأديب المتجاوزين خلال أزمة كورونا

أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص؛ استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله، والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، واختلاق أسباب عقابية، وتأثيم آثم، وإسقاطات تحريضية مدلسة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

وكانت النيابة العامة قد وجَّهت اليوم بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، يسخر بشأن أزمة كورونا، ويضلل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوُّل على الله سبحانه وتعالى، وبيّنت أن ذلك ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية، وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.

النيابة العامة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة تأمر بضبط 3 أشخاص استغلوا وسائل التواصل في الإرجاف الديني.. ورابع تقوَّل على الله بسبب كورونا
سبق

أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص؛ استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله، والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، واختلاق أسباب عقابية، وتأثيم آثم، وإسقاطات تحريضية مدلسة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

وكانت النيابة العامة قد وجَّهت اليوم بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، يسخر بشأن أزمة كورونا، ويضلل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوُّل على الله سبحانه وتعالى، وبيّنت أن ذلك ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية، وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
11:07 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:49 PM

النيابة تأمر بضبط 3 أشخاص استغلوا وسائل التواصل في الإرجاف الديني.. ورابع تقوَّل على الله بسبب كورونا

إجراءات حازمة لتأديب المتجاوزين خلال أزمة كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
74
200,887

أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص؛ استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله، والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، واختلاق أسباب عقابية، وتأثيم آثم، وإسقاطات تحريضية مدلسة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

وكانت النيابة العامة قد وجَّهت اليوم بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، يسخر بشأن أزمة كورونا، ويضلل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوُّل على الله سبحانه وتعالى، وبيّنت أن ذلك ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية، وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.

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