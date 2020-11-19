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المركز الإعلامي لـG20.. أحدث التقنيات والتجهيزات لنقل وتغطية انطلاق القمة

يعد نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول إذ يستوعب أكثر من 200 إعلامي

يستعدّ المركز الإعلامي لقمة قادة مجموعة العشرين المجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات الإعلامية لنقل وتغطية انطلاق أعمال القمة برئاسة المملكة خلال المدة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويشكل المركز الإعلامي بفندق كراون بلازا بالرياض نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول، إذ يستوعب أكثر من 200 إعلامي لتغطية قمة مجموعة العشرين الحدث الأبرز الذي ترأسه المملكة لهذا العام.

ويضم المركز أحدث وسائل الاتصال من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت وأجهزة للفاكس والطباعة، ومكتب ووسائل عرض للمعلومات وقاعة مؤتمرات صحفية وغرف اجتماعات وغرفة إحاطة ومنشآت وخدمات الناقل الإعلامي الرسمي ومكتب حجوزات ومواقع وقوف داخلية للبث وكبائن إذاعة وتحرير صوتي وأماكن عمل، إضافة إلى استوديوهات للبث المباشر جُهزت للكثير من القنوات المحلية والدولية لممارسة دورها في نقل وإبراز هذا الحدث العالمي من خلال استضافة المسؤولين البارزين للحديث عن القمة وأهميتها وأبرز الموضوعات التي تتم مناقشتها على الصُّعد كافة.

وخصص المركز شاشات عرض داخل إحدى القاعات الكبرى بغرض نقل أعمال القمة لحظة بلحظة من داخل القاعة الرئيسة للقمة وعرضها للإعلاميين في المركز الإعلامي.

ويعمل المركز الإعلامي من خلال الناقـل الإعلامي الرسـمي لقمـة قـادة مجموعـة العشرين -هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون- مدعومـة مـن قبـل شـركائها التقنييـن اتحـاد البـث الأوروبـي الأسوشـيتد بـرس، على إنتاج وبـث تغطيـة الفـرص الإعلامية المحـددة خلال مدة القمة المتمثلة في كلمة القادة الافتتاحية، والمؤتمرات الصحفية بعد القمة، إلى جانب غرفة صحافة على الموقع الإلكتروني المخصصة للوصول إلى الأخبار والبيانات الصحفية وبيان القمة الختامي والصور المتنوعة.

وتقـدم رئاسـة المملكـة لمجموعـة العشـرين خدمـة مجانيـة للأقمـار الصناعيـة والأليـاف والتوزيـع الرقمــي للبــث المباشــر لقمــة قــادة مجموعــة العشــرين، إضافة إلى أماكــن الوقــوف واســتوديوهات التلفزيــون وأجنحـة التحريـر فـي المركـز الإعلامـي الدولـي بالريـاض فـي المدة مـن 15 إلى 22 نوفمبـر، وتوفيـر الوصول إلى بث الناقـل الإعلامـي الرسـمي ووضـع حجـوزات فرديـة لأماكـن الوقـوف واسـتوديوهات التلفزيـون وأجنحـة التحريـر مـع إرسـال إشـارة البـث إلى كل ركـن مـن أركان العالم.

وجنّد المركز مسـؤولي تواصـل تابعيـن لمجموعـة العشـرين لمسـاعدة الإعلامييــن حول أي استفســارات، وحجــز غــرف المقابلات الشــخصية، وتوفيــر جــداول زمنيــة محدّثــة، وأي خدمــات أخـرى يطلبهـا الإعلاميون.

وللتعريف بثقافة المملكة وتراثها وماضيها العريق والنهضة والازدهار بمختلف المجالات خُصص على إحدى جنبات البهو الرئيس للمركز جناح "استكشف المملكة العربية السعودية" لإبراز أثر رؤية المملكة 2030 الإيجابي المشهود على الصُّعُد كافة، والنتائج المتحققة من الرؤية لإيجاد مجتمــع يتطلــع للمســتقبل، ويســتند فــي الوقــت ذاتــه إلى تراثــه وماضيــه العريــق.

وحرص المركز الإعلامي على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث ســيتم إجراء الفحــص البصــري والحــراري عنــد جميــع البوابــات، وتصميــم جميــع الغــرف لضمــان تطبيـق التباعـد الاجتماعـي، وتعقيـم جميـع المناطـق علـى أسـاس منتظـم.

يشار إلى أن المركز عمل خلال الأيام الماضية على تنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحفية وحلقات النقاش للكثير من الوزراء والمسؤولين حول الأعمال والأنشطة المقامة على هامش القمة ومختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن المركز الإعلامي انطلق الأحد 15 نوفمبر ويستمر حتى الاثنين 23 نوفمبر من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، حيث يوفر حافلات مخصصة للإعلاميين للتنقل بين فنادقهم والمركز، إلى جانب توفر خدمات الإركاب والإنزال من المطار.

وكان المركز قد أصدر الدليل الإعلامي للقمة ويحتوي على تعريف لقمة قادة مجموعة العشرين في الرياض، ومعلومات شاملة حول المركز الإعلامي الدولي، ويمكن الاطلاع على تفاصيله من خلال الموقع الإلكتروني.

قمة قادة مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الإعلامي لـG20.. أحدث التقنيات والتجهيزات لنقل وتغطية انطلاق القمة
سبق

يستعدّ المركز الإعلامي لقمة قادة مجموعة العشرين المجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات الإعلامية لنقل وتغطية انطلاق أعمال القمة برئاسة المملكة خلال المدة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويشكل المركز الإعلامي بفندق كراون بلازا بالرياض نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول، إذ يستوعب أكثر من 200 إعلامي لتغطية قمة مجموعة العشرين الحدث الأبرز الذي ترأسه المملكة لهذا العام.

ويضم المركز أحدث وسائل الاتصال من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت وأجهزة للفاكس والطباعة، ومكتب ووسائل عرض للمعلومات وقاعة مؤتمرات صحفية وغرف اجتماعات وغرفة إحاطة ومنشآت وخدمات الناقل الإعلامي الرسمي ومكتب حجوزات ومواقع وقوف داخلية للبث وكبائن إذاعة وتحرير صوتي وأماكن عمل، إضافة إلى استوديوهات للبث المباشر جُهزت للكثير من القنوات المحلية والدولية لممارسة دورها في نقل وإبراز هذا الحدث العالمي من خلال استضافة المسؤولين البارزين للحديث عن القمة وأهميتها وأبرز الموضوعات التي تتم مناقشتها على الصُّعد كافة.

وخصص المركز شاشات عرض داخل إحدى القاعات الكبرى بغرض نقل أعمال القمة لحظة بلحظة من داخل القاعة الرئيسة للقمة وعرضها للإعلاميين في المركز الإعلامي.

ويعمل المركز الإعلامي من خلال الناقـل الإعلامي الرسـمي لقمـة قـادة مجموعـة العشرين -هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون- مدعومـة مـن قبـل شـركائها التقنييـن اتحـاد البـث الأوروبـي الأسوشـيتد بـرس، على إنتاج وبـث تغطيـة الفـرص الإعلامية المحـددة خلال مدة القمة المتمثلة في كلمة القادة الافتتاحية، والمؤتمرات الصحفية بعد القمة، إلى جانب غرفة صحافة على الموقع الإلكتروني المخصصة للوصول إلى الأخبار والبيانات الصحفية وبيان القمة الختامي والصور المتنوعة.

وتقـدم رئاسـة المملكـة لمجموعـة العشـرين خدمـة مجانيـة للأقمـار الصناعيـة والأليـاف والتوزيـع الرقمــي للبــث المباشــر لقمــة قــادة مجموعــة العشــرين، إضافة إلى أماكــن الوقــوف واســتوديوهات التلفزيــون وأجنحـة التحريـر فـي المركـز الإعلامـي الدولـي بالريـاض فـي المدة مـن 15 إلى 22 نوفمبـر، وتوفيـر الوصول إلى بث الناقـل الإعلامـي الرسـمي ووضـع حجـوزات فرديـة لأماكـن الوقـوف واسـتوديوهات التلفزيـون وأجنحـة التحريـر مـع إرسـال إشـارة البـث إلى كل ركـن مـن أركان العالم.

وجنّد المركز مسـؤولي تواصـل تابعيـن لمجموعـة العشـرين لمسـاعدة الإعلامييــن حول أي استفســارات، وحجــز غــرف المقابلات الشــخصية، وتوفيــر جــداول زمنيــة محدّثــة، وأي خدمــات أخـرى يطلبهـا الإعلاميون.

وللتعريف بثقافة المملكة وتراثها وماضيها العريق والنهضة والازدهار بمختلف المجالات خُصص على إحدى جنبات البهو الرئيس للمركز جناح "استكشف المملكة العربية السعودية" لإبراز أثر رؤية المملكة 2030 الإيجابي المشهود على الصُّعُد كافة، والنتائج المتحققة من الرؤية لإيجاد مجتمــع يتطلــع للمســتقبل، ويســتند فــي الوقــت ذاتــه إلى تراثــه وماضيــه العريــق.

وحرص المركز الإعلامي على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث ســيتم إجراء الفحــص البصــري والحــراري عنــد جميــع البوابــات، وتصميــم جميــع الغــرف لضمــان تطبيـق التباعـد الاجتماعـي، وتعقيـم جميـع المناطـق علـى أسـاس منتظـم.

يشار إلى أن المركز عمل خلال الأيام الماضية على تنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحفية وحلقات النقاش للكثير من الوزراء والمسؤولين حول الأعمال والأنشطة المقامة على هامش القمة ومختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن المركز الإعلامي انطلق الأحد 15 نوفمبر ويستمر حتى الاثنين 23 نوفمبر من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، حيث يوفر حافلات مخصصة للإعلاميين للتنقل بين فنادقهم والمركز، إلى جانب توفر خدمات الإركاب والإنزال من المطار.

وكان المركز قد أصدر الدليل الإعلامي للقمة ويحتوي على تعريف لقمة قادة مجموعة العشرين في الرياض، ومعلومات شاملة حول المركز الإعلامي الدولي، ويمكن الاطلاع على تفاصيله من خلال الموقع الإلكتروني.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
02:45 PM

المركز الإعلامي لـG20.. أحدث التقنيات والتجهيزات لنقل وتغطية انطلاق القمة

يعد نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول إذ يستوعب أكثر من 200 إعلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يستعدّ المركز الإعلامي لقمة قادة مجموعة العشرين المجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات الإعلامية لنقل وتغطية انطلاق أعمال القمة برئاسة المملكة خلال المدة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويشكل المركز الإعلامي بفندق كراون بلازا بالرياض نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول، إذ يستوعب أكثر من 200 إعلامي لتغطية قمة مجموعة العشرين الحدث الأبرز الذي ترأسه المملكة لهذا العام.

ويضم المركز أحدث وسائل الاتصال من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت وأجهزة للفاكس والطباعة، ومكتب ووسائل عرض للمعلومات وقاعة مؤتمرات صحفية وغرف اجتماعات وغرفة إحاطة ومنشآت وخدمات الناقل الإعلامي الرسمي ومكتب حجوزات ومواقع وقوف داخلية للبث وكبائن إذاعة وتحرير صوتي وأماكن عمل، إضافة إلى استوديوهات للبث المباشر جُهزت للكثير من القنوات المحلية والدولية لممارسة دورها في نقل وإبراز هذا الحدث العالمي من خلال استضافة المسؤولين البارزين للحديث عن القمة وأهميتها وأبرز الموضوعات التي تتم مناقشتها على الصُّعد كافة.

وخصص المركز شاشات عرض داخل إحدى القاعات الكبرى بغرض نقل أعمال القمة لحظة بلحظة من داخل القاعة الرئيسة للقمة وعرضها للإعلاميين في المركز الإعلامي.

ويعمل المركز الإعلامي من خلال الناقـل الإعلامي الرسـمي لقمـة قـادة مجموعـة العشرين -هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون- مدعومـة مـن قبـل شـركائها التقنييـن اتحـاد البـث الأوروبـي الأسوشـيتد بـرس، على إنتاج وبـث تغطيـة الفـرص الإعلامية المحـددة خلال مدة القمة المتمثلة في كلمة القادة الافتتاحية، والمؤتمرات الصحفية بعد القمة، إلى جانب غرفة صحافة على الموقع الإلكتروني المخصصة للوصول إلى الأخبار والبيانات الصحفية وبيان القمة الختامي والصور المتنوعة.

وتقـدم رئاسـة المملكـة لمجموعـة العشـرين خدمـة مجانيـة للأقمـار الصناعيـة والأليـاف والتوزيـع الرقمــي للبــث المباشــر لقمــة قــادة مجموعــة العشــرين، إضافة إلى أماكــن الوقــوف واســتوديوهات التلفزيــون وأجنحـة التحريـر فـي المركـز الإعلامـي الدولـي بالريـاض فـي المدة مـن 15 إلى 22 نوفمبـر، وتوفيـر الوصول إلى بث الناقـل الإعلامـي الرسـمي ووضـع حجـوزات فرديـة لأماكـن الوقـوف واسـتوديوهات التلفزيـون وأجنحـة التحريـر مـع إرسـال إشـارة البـث إلى كل ركـن مـن أركان العالم.

وجنّد المركز مسـؤولي تواصـل تابعيـن لمجموعـة العشـرين لمسـاعدة الإعلامييــن حول أي استفســارات، وحجــز غــرف المقابلات الشــخصية، وتوفيــر جــداول زمنيــة محدّثــة، وأي خدمــات أخـرى يطلبهـا الإعلاميون.

وللتعريف بثقافة المملكة وتراثها وماضيها العريق والنهضة والازدهار بمختلف المجالات خُصص على إحدى جنبات البهو الرئيس للمركز جناح "استكشف المملكة العربية السعودية" لإبراز أثر رؤية المملكة 2030 الإيجابي المشهود على الصُّعُد كافة، والنتائج المتحققة من الرؤية لإيجاد مجتمــع يتطلــع للمســتقبل، ويســتند فــي الوقــت ذاتــه إلى تراثــه وماضيــه العريــق.

وحرص المركز الإعلامي على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث ســيتم إجراء الفحــص البصــري والحــراري عنــد جميــع البوابــات، وتصميــم جميــع الغــرف لضمــان تطبيـق التباعـد الاجتماعـي، وتعقيـم جميـع المناطـق علـى أسـاس منتظـم.

يشار إلى أن المركز عمل خلال الأيام الماضية على تنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحفية وحلقات النقاش للكثير من الوزراء والمسؤولين حول الأعمال والأنشطة المقامة على هامش القمة ومختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن المركز الإعلامي انطلق الأحد 15 نوفمبر ويستمر حتى الاثنين 23 نوفمبر من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، حيث يوفر حافلات مخصصة للإعلاميين للتنقل بين فنادقهم والمركز، إلى جانب توفر خدمات الإركاب والإنزال من المطار.

وكان المركز قد أصدر الدليل الإعلامي للقمة ويحتوي على تعريف لقمة قادة مجموعة العشرين في الرياض، ومعلومات شاملة حول المركز الإعلامي الدولي، ويمكن الاطلاع على تفاصيله من خلال الموقع الإلكتروني.

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