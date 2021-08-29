من خلال إقامة جلسة حوارية.. السفارة الإماراتية بالرياض تحتفي بـ "يوم المرأة"

تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين" بحضور الأميرة هند بنت عبدالرحمن

احتفت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة السعودية الرياض، بالمرأة الإماراتية من خلال إقامة جلسة حوارية بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، الذي يُصادف 28 أغسطس من كل عام تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين".



وقد حضرت الجلسة الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس إدارة جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، والدكتورة هنادي المسن، مستشارة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتورة عائشة الخزيمي استشاري غدد صماء، رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر ورئيس برنامج زمالة السكر في جامعة الملك سعود والمدينة الطبية، والدكتورة ملاك الحسيني – إعلامية وناشطة اجتماعية.



وتضمنت الجلسة فقرات متنوعة ونقاشات متعددة من أجل تكريم المرأة وذكر جهودها وتفوقها في كل الأصعدة محليًا ودوليًا.



من جهة أخرى عبّرت بعض المشاركات في الجلسة عن شعورهن قائلة: إن هذا اليوم بات مناسبة للاحتفاء بما حققته المرأة الإماراتية وشقيقاتها من إنجازات، كما تضمنت عرضًا لمجموعة من القصص الملهمة لنجاح المرأة الإماراتية والخليجية في مختلف الميادين.



كما أشادت المشاركات بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة



التنمية الأسرية، وجهود سموها في تمكين المرأة الإماراتية وتقديمها كل ما من شأنها الارتقاء بعمل المرأة.



وكما أبرزت المشاركات خلال الجلسة الحوارية جهود قيادتي البلدين الشقيقين السعودية والإمارات لتكون المرأة شريكة أساسية في مسيرة التنمية، كما سلطت الفعالية الضوء على الدعم الكبير والتشجيع الذي تحظًى به المرأة في دولة الإمارات بدعم من القيادة الرشيدة في كل المجالات.