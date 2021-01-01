كورونا في باكستان.. 2463 إصابة جديدة و71 وفاة و2156 حالة شفاء
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 482178 حالة، منها 34773 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم ، بتسجيل 2156 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 437229 حالة، فيما تم تسجيل 71 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10176 وفاةً ، منذ ظهور الفيروس في باكستان.
كورونا في باكستان.. 2463 إصابة جديدة و71 وفاة و2156 حالة شفاء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-01-01
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 482178 حالة، منها 34773 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم ، بتسجيل 2156 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 437229 حالة، فيما تم تسجيل 71 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10176 وفاةً ، منذ ظهور الفيروس في باكستان.
01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
04:48 PM
كورونا في باكستان.. 2463 إصابة جديدة و71 وفاة و2156 حالة شفاء
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 482178 حالة، منها 34773 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم ، بتسجيل 2156 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 437229 حالة، فيما تم تسجيل 71 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10176 وفاةً ، منذ ظهور الفيروس في باكستان.