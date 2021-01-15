الهند تسجّل 15590 إصابة جديدة بكورونا و191 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الهند 15590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و191 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10527683 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 151918 حالة.
سجّلت الهند 15590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و191 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10527683 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 151918 حالة.الهند فيروس كورونا الجديد
سجّلت الهند 15590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و191 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10527683 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 151918 حالة.
سجّلت الهند 15590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و191 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10527683 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 151918 حالة.