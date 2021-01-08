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الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا

أكثر من 68 ألف إصابة جديدة

أعلنت السلطات البريطانية اليوم، تسجيل 1325 وفاة لأشخاص شُخِّصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 28 الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ اندلاع الأزمة.

كما بلغ عدد الإصابات الجديدة وفقاً للإحصاءات الرسمية 68053 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض ما يقارب 80 ألف ضحية.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا
سبق

أعلنت السلطات البريطانية اليوم، تسجيل 1325 وفاة لأشخاص شُخِّصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 28 الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ اندلاع الأزمة.

كما بلغ عدد الإصابات الجديدة وفقاً للإحصاءات الرسمية 68053 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض ما يقارب 80 ألف ضحية.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
09:55 PM

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا

أكثر من 68 ألف إصابة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلنت السلطات البريطانية اليوم، تسجيل 1325 وفاة لأشخاص شُخِّصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 28 الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ اندلاع الأزمة.

كما بلغ عدد الإصابات الجديدة وفقاً للإحصاءات الرسمية 68053 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض ما يقارب 80 ألف ضحية.

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