أعلنت السلطات البريطانية اليوم، تسجيل 1325 وفاة لأشخاص شُخِّصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 28 الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ اندلاع الأزمة. كما بلغ عدد الإصابات الجديدة وفقاً للإحصاءات الرسمية 68053 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض ما يقارب 80 ألف ضحية.

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-08 أعلنت السلطات البريطانية اليوم، تسجيل 1325 وفاة لأشخاص شُخِّصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 28 الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ اندلاع الأزمة.



كما بلغ عدد الإصابات الجديدة وفقاً للإحصاءات الرسمية 68053 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض ما يقارب 80 ألف ضحية.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 09:55 PM

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا أكثر من 68 ألف إصابة جديدة





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أعلنت السلطات البريطانية اليوم، تسجيل 1325 وفاة لأشخاص شُخِّصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 28 الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ اندلاع الأزمة.



كما بلغ عدد الإصابات الجديدة وفقاً للإحصاءات الرسمية 68053 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض ما يقارب 80 ألف ضحية.