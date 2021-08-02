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"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو"

ضمن استراتيجية لتعظيم قيمة الاستثمار المحلي واستحداث اقتصاد أكثر تنوعًا

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، اليوم عن إتمام بيع حصتها في شركة الجبيل لخدمات الطاقة "جيسكو" لشركة أرسيلورميتال الجبيل؛ وبهذا تكون شركة أرسيلورميتال الجبيل قد استحوذت على 100% من أسهم شركة جيسكو.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المهندس أحمد الزهراني، أن بيع "طاقة" لحصتها في "جيسكو" يتماشى مع استراتيجية الشركة 2021 في أن تصبح عنصرًا فعالًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعظيم قيمة الاستثمار المحلي واستحداث اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة؛ حيث إن دمج أرسيلورميتال الجبيل وجيسكو، سيقوّي البنية التحتية لصناعة الصلب محليًّا، والتي ستخدم ليس فقط المملكة، بل جميع دول العالم".

وقال المهندس خالد نوح الرئيس التنفيذي لشركة طاقة: "إن هدفنا هو توسيع عمليات الشركة في مجال الخدمات التقنية لآبار النفط والغاز لتصبح لاعبًا رئيسيًّا في هذا المجال، وسيوفر بيع أسهم شركة جيسكو السيولة اللازمة لزيادة التوسع في عملياتنا والاستحواذ على تقنيات وشركات عالمية لتقديم المزيد من القيمة لعملاء ومساهمين الشركة، وخلق فرص عمل أكثر للشباب السعودي الطموح".

وتعمل "طاقة" على توسيع رقعة عملياتها في سوق الخدمات التقنية لحقول النفط والغاز لدى شركة أرامكو السعودية ولعملاء آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الاستحواذ على شركات الخدمات التقنية مثل شركة سانجل لخدمات الطاقة التي تم الاستحواذ عليها في عام 2017 وشركتي كوقر لحلول الحفر وأزر للتقنية التي تم الاستحواذ عليهما في 2019 و2020.

هذا وتواصل شركة "طاقة" بناء قدراتها لتصبح شريكًا معتمدًا لدى جميع شركات النفط والغاز في المملكة العربية السعودية وخارجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو"
سبق

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، اليوم عن إتمام بيع حصتها في شركة الجبيل لخدمات الطاقة "جيسكو" لشركة أرسيلورميتال الجبيل؛ وبهذا تكون شركة أرسيلورميتال الجبيل قد استحوذت على 100% من أسهم شركة جيسكو.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المهندس أحمد الزهراني، أن بيع "طاقة" لحصتها في "جيسكو" يتماشى مع استراتيجية الشركة 2021 في أن تصبح عنصرًا فعالًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعظيم قيمة الاستثمار المحلي واستحداث اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة؛ حيث إن دمج أرسيلورميتال الجبيل وجيسكو، سيقوّي البنية التحتية لصناعة الصلب محليًّا، والتي ستخدم ليس فقط المملكة، بل جميع دول العالم".

وقال المهندس خالد نوح الرئيس التنفيذي لشركة طاقة: "إن هدفنا هو توسيع عمليات الشركة في مجال الخدمات التقنية لآبار النفط والغاز لتصبح لاعبًا رئيسيًّا في هذا المجال، وسيوفر بيع أسهم شركة جيسكو السيولة اللازمة لزيادة التوسع في عملياتنا والاستحواذ على تقنيات وشركات عالمية لتقديم المزيد من القيمة لعملاء ومساهمين الشركة، وخلق فرص عمل أكثر للشباب السعودي الطموح".

وتعمل "طاقة" على توسيع رقعة عملياتها في سوق الخدمات التقنية لحقول النفط والغاز لدى شركة أرامكو السعودية ولعملاء آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الاستحواذ على شركات الخدمات التقنية مثل شركة سانجل لخدمات الطاقة التي تم الاستحواذ عليها في عام 2017 وشركتي كوقر لحلول الحفر وأزر للتقنية التي تم الاستحواذ عليهما في 2019 و2020.

هذا وتواصل شركة "طاقة" بناء قدراتها لتصبح شريكًا معتمدًا لدى جميع شركات النفط والغاز في المملكة العربية السعودية وخارجها.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:00 PM

"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو"

ضمن استراتيجية لتعظيم قيمة الاستثمار المحلي واستحداث اقتصاد أكثر تنوعًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، اليوم عن إتمام بيع حصتها في شركة الجبيل لخدمات الطاقة "جيسكو" لشركة أرسيلورميتال الجبيل؛ وبهذا تكون شركة أرسيلورميتال الجبيل قد استحوذت على 100% من أسهم شركة جيسكو.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المهندس أحمد الزهراني، أن بيع "طاقة" لحصتها في "جيسكو" يتماشى مع استراتيجية الشركة 2021 في أن تصبح عنصرًا فعالًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعظيم قيمة الاستثمار المحلي واستحداث اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة؛ حيث إن دمج أرسيلورميتال الجبيل وجيسكو، سيقوّي البنية التحتية لصناعة الصلب محليًّا، والتي ستخدم ليس فقط المملكة، بل جميع دول العالم".

وقال المهندس خالد نوح الرئيس التنفيذي لشركة طاقة: "إن هدفنا هو توسيع عمليات الشركة في مجال الخدمات التقنية لآبار النفط والغاز لتصبح لاعبًا رئيسيًّا في هذا المجال، وسيوفر بيع أسهم شركة جيسكو السيولة اللازمة لزيادة التوسع في عملياتنا والاستحواذ على تقنيات وشركات عالمية لتقديم المزيد من القيمة لعملاء ومساهمين الشركة، وخلق فرص عمل أكثر للشباب السعودي الطموح".

وتعمل "طاقة" على توسيع رقعة عملياتها في سوق الخدمات التقنية لحقول النفط والغاز لدى شركة أرامكو السعودية ولعملاء آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الاستحواذ على شركات الخدمات التقنية مثل شركة سانجل لخدمات الطاقة التي تم الاستحواذ عليها في عام 2017 وشركتي كوقر لحلول الحفر وأزر للتقنية التي تم الاستحواذ عليهما في 2019 و2020.

هذا وتواصل شركة "طاقة" بناء قدراتها لتصبح شريكًا معتمدًا لدى جميع شركات النفط والغاز في المملكة العربية السعودية وخارجها.

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