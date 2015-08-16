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شاهد.. زوجة شهيد بنيوزلندا تُقدم رسالة شكر ممزوجة بالدموع

أشادت بخدمات "الشؤون الإسلامية" لضيوف برنامج الاستضافة

لم تتمالك الحاجّة "شادية أمين" زوجة شهيد حادث نيوزلندا الإرهابي أحمد جمال، والتي تتواجد بالمدينة المنورة، نفسها، بعد زيارتها إياها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث انهالت عبارات الشكر الجزيل على لسانها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج، على حُسن الاستقبال وكرم الوفادة والضيافة حتى الوداع.

وشكرت أبناء الشعب السعودي على حسن الخدمة ودوام الابتسامة رغم مشقة العمل وسعة الصدر؛ متمنية لهذا البرنامج دوام الاستمرار والتوفيق لأداء رسالته السامية.

وأكدت الحاجّة "شادية"، أن هذه الاستضافة أحدثت في نفوس النيوزلنديين من ذوي الشهداء، الشيء الكثير من الراحة والاطمئنان وتضميد الجراح؛ مشيرة إلى أنهم لن ينسوا هذا العطاء الذي قدمته المملكة لهم.

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شاهد.. زوجة شهيد بنيوزلندا تُقدم رسالة شكر ممزوجة بالدموع
سبق

لم تتمالك الحاجّة "شادية أمين" زوجة شهيد حادث نيوزلندا الإرهابي أحمد جمال، والتي تتواجد بالمدينة المنورة، نفسها، بعد زيارتها إياها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث انهالت عبارات الشكر الجزيل على لسانها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج، على حُسن الاستقبال وكرم الوفادة والضيافة حتى الوداع.

وشكرت أبناء الشعب السعودي على حسن الخدمة ودوام الابتسامة رغم مشقة العمل وسعة الصدر؛ متمنية لهذا البرنامج دوام الاستمرار والتوفيق لأداء رسالته السامية.

وأكدت الحاجّة "شادية"، أن هذه الاستضافة أحدثت في نفوس النيوزلنديين من ذوي الشهداء، الشيء الكثير من الراحة والاطمئنان وتضميد الجراح؛ مشيرة إلى أنهم لن ينسوا هذا العطاء الذي قدمته المملكة لهم.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
02:11 PM

شاهد.. زوجة شهيد بنيوزلندا تُقدم رسالة شكر ممزوجة بالدموع

أشادت بخدمات "الشؤون الإسلامية" لضيوف برنامج الاستضافة

A A A
عبدالله العنزي - المدينة المنورة
1
1,432

لم تتمالك الحاجّة "شادية أمين" زوجة شهيد حادث نيوزلندا الإرهابي أحمد جمال، والتي تتواجد بالمدينة المنورة، نفسها، بعد زيارتها إياها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث انهالت عبارات الشكر الجزيل على لسانها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج، على حُسن الاستقبال وكرم الوفادة والضيافة حتى الوداع.

وشكرت أبناء الشعب السعودي على حسن الخدمة ودوام الابتسامة رغم مشقة العمل وسعة الصدر؛ متمنية لهذا البرنامج دوام الاستمرار والتوفيق لأداء رسالته السامية.

وأكدت الحاجّة "شادية"، أن هذه الاستضافة أحدثت في نفوس النيوزلنديين من ذوي الشهداء، الشيء الكثير من الراحة والاطمئنان وتضميد الجراح؛ مشيرة إلى أنهم لن ينسوا هذا العطاء الذي قدمته المملكة لهم.

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