أرمن "ناجورنو كاراباخ" يحرقون منازلهم حتى لا يستفيد منها الأذربيجانيون

نقلوا قبور ذويهم خشية تدميرها

عشية استعادة أذربيجان مناطق شاسعة في إقليم ناجورنو كاراباخ كانت تحت السيطرة الأرمن، أشعل سكان قرى الأرمن النيران في منازلهم قبل فرارهم نحو أرمينيا.

وفي قرية شارختار الواقعة في منطقة كالباجار التي ستسلم إلى باكو، والتي تقع عند حدود منطقة مارتاكيرت المجاورة التي ستبقى تحت السيطرة الأرمنية، اشتعلت النيران في ستة منازل على الأقل صباح اليوم (السبت)، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وبين جندي من قرية شارختار أنه اليوم الأخير للأرمن في القرية، غدًا سيأتي الجنود الأذربيجانيون.

من جانبه قال صاحب أحد هذه المنازل متجهم الوجه وهو يرمي ألواحًا خشبية مشتعلة وخرقًا مبللة بالوقود؛ في محاولة لإضرام النار في أرضية غرفة الجلوس في منزله الفارغ: "هذا منزلي، لا يمكنني تركه للأتراك"، كما يسمي الأرمن الأذربيجانيين.

وأضاف: "كنا ننتظر لنحزم أمرنا لكن عندما بدؤوا تفكيك محطة الطاقة الكهرومائية، فهمنا، الجميع سيحرقون منزلهم اليوم، لقد أعطونا حتى منتصف الليل للمغادرة".

وتابع: "لقد قمنا أيضاً بنقل قبور أهالينا خشية تدميرها".

وأضرمت النيران أمس في عشرات المنازل على الأقل في القرية نفسها والمناطق المحيطة بها.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو في موسكو ما يقرب من سبعة أسابيع من القتال العنيف في هذه المنطقة الجبلية المتنازع عليها منذ عقود بين البلدين القوقازيين، وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان مناطق شاسعة كانت تحت سيطرة الأرمن منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.