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مستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك ينجح في اجراء عملية جراحية دقيقة وإعادة الرباط الفقري لمريض

نجح فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من قسم جراحة المخ والأعصاب من إجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 27 عاماً أدخل المستشفى إثر حاث مروري ، أوضح ذلك سعادة مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني مؤكداً بأن المريض كان يعاني من قطع في الرباط المستعرض بين الفقرتين العنقية الأولى والثانية وقد تم إجراء عملية جراحة ميكروسكوبية لتثبيت الفقرتين الأولى والثانية العنقية بواسطة مسامير وإدخال المسامير بناء على الصفة التشريحية للفقرات دون استخدام الملاح الجراحي ثلاثي الأبعاد علما ً بان هذه المنطقة محاطة بشرايين الفقارية من الجهتين .

وتعرف هذه المنطقة دقيقة وحيوية ولذلك عادة يتم الاعتماد على استخدام الملاح الجراحي ثلاثي الأبعاد وذلك لتفادي إصابة الحبل الشوكي والشريان الفقاري وخصوصا ً أن هذا المريض كان يعاني من ارتفاع غير طبيعي للشريان الفقاري في الجهتين ورغم ذلك تكللت هذه العملية بالنجاح ولله الحمد بالاعتماد على طريقة اليد الحرة ( Free Hand Technique ) بدون أي أشعة .
وقد اختفت تماماً الآلام المصاحبة في الرقبة وأظهرت الأشعة المقطعية بعد العملية رجوع الفقرتين إلى وضعهما الطبيعي ومسارات المسامير بجانب الشريان الفقاري بشكل آمن تماماً والمريض يتمتع بصحة وعافية وقد غادر المستشفى .

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مستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك ينجح في اجراء عملية جراحية دقيقة وإعادة الرباط الفقري لمريض
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من قسم جراحة المخ والأعصاب من إجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 27 عاماً أدخل المستشفى إثر حاث مروري ، أوضح ذلك سعادة مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني مؤكداً بأن المريض كان يعاني من قطع في الرباط المستعرض بين الفقرتين العنقية الأولى والثانية وقد تم إجراء عملية جراحة ميكروسكوبية لتثبيت الفقرتين الأولى والثانية العنقية بواسطة مسامير وإدخال المسامير بناء على الصفة التشريحية للفقرات دون استخدام الملاح الجراحي ثلاثي الأبعاد علما ً بان هذه المنطقة محاطة بشرايين الفقارية من الجهتين .

وتعرف هذه المنطقة دقيقة وحيوية ولذلك عادة يتم الاعتماد على استخدام الملاح الجراحي ثلاثي الأبعاد وذلك لتفادي إصابة الحبل الشوكي والشريان الفقاري وخصوصا ً أن هذا المريض كان يعاني من ارتفاع غير طبيعي للشريان الفقاري في الجهتين ورغم ذلك تكللت هذه العملية بالنجاح ولله الحمد بالاعتماد على طريقة اليد الحرة ( Free Hand Technique ) بدون أي أشعة .
وقد اختفت تماماً الآلام المصاحبة في الرقبة وأظهرت الأشعة المقطعية بعد العملية رجوع الفقرتين إلى وضعهما الطبيعي ومسارات المسامير بجانب الشريان الفقاري بشكل آمن تماماً والمريض يتمتع بصحة وعافية وقد غادر المستشفى .

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
04:36 PM

مستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك ينجح في اجراء عملية جراحية دقيقة وإعادة الرباط الفقري لمريض

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نواف الغضوري - تبوك
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1,198

نجح فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من قسم جراحة المخ والأعصاب من إجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 27 عاماً أدخل المستشفى إثر حاث مروري ، أوضح ذلك سعادة مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني مؤكداً بأن المريض كان يعاني من قطع في الرباط المستعرض بين الفقرتين العنقية الأولى والثانية وقد تم إجراء عملية جراحة ميكروسكوبية لتثبيت الفقرتين الأولى والثانية العنقية بواسطة مسامير وإدخال المسامير بناء على الصفة التشريحية للفقرات دون استخدام الملاح الجراحي ثلاثي الأبعاد علما ً بان هذه المنطقة محاطة بشرايين الفقارية من الجهتين .

وتعرف هذه المنطقة دقيقة وحيوية ولذلك عادة يتم الاعتماد على استخدام الملاح الجراحي ثلاثي الأبعاد وذلك لتفادي إصابة الحبل الشوكي والشريان الفقاري وخصوصا ً أن هذا المريض كان يعاني من ارتفاع غير طبيعي للشريان الفقاري في الجهتين ورغم ذلك تكللت هذه العملية بالنجاح ولله الحمد بالاعتماد على طريقة اليد الحرة ( Free Hand Technique ) بدون أي أشعة .
وقد اختفت تماماً الآلام المصاحبة في الرقبة وأظهرت الأشعة المقطعية بعد العملية رجوع الفقرتين إلى وضعهما الطبيعي ومسارات المسامير بجانب الشريان الفقاري بشكل آمن تماماً والمريض يتمتع بصحة وعافية وقد غادر المستشفى .

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