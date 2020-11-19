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بمشاركة " مارتنيز ".. النصر يواصل التحضير للهلال

المتجر يكشف عن الطقم الثالث للفريق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم تدريباته الاعتيادية تحضيراً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت إشراف المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وشهدت الحصة التدريبية، مشاركة الأرجنتيني مارتنيز في التدريبات بعد اكتمال شفائه من فيروس كورونا، وبدأ التدريب بتمارين لياقية متنوعة من أجل رفع مستوى اللياقة.

ويحل النصر ضيفاً على الهلال، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "قمة الرياض"، إذ يحتل المركز الـ 13 بـ 3 نقاط، بينما يتصدر الهلال ترتيب المسابقة مع الشباب بـ 10 نقاط.

من جهة أخرى كشف نادي النصر، اليوم الخميس، عن طقمه الثالث للموسم الرياضي 2020-2021، والذي جاء باللون الأحمر لأول مرة في تاريخه.

ونشر متجر النصر على حسابه في "تويتر" فيديو استعرض من خلاله لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الطقم الجديد.

ولم يسبق للنصر الظهور بألوان غير الأصفر والأزرق طوال تاريخه، فيما ظهر في موسم 2018-2019 بالقميصين الأبيض والأسود.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة " مارتنيز ".. النصر يواصل التحضير للهلال
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم تدريباته الاعتيادية تحضيراً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت إشراف المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وشهدت الحصة التدريبية، مشاركة الأرجنتيني مارتنيز في التدريبات بعد اكتمال شفائه من فيروس كورونا، وبدأ التدريب بتمارين لياقية متنوعة من أجل رفع مستوى اللياقة.

ويحل النصر ضيفاً على الهلال، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "قمة الرياض"، إذ يحتل المركز الـ 13 بـ 3 نقاط، بينما يتصدر الهلال ترتيب المسابقة مع الشباب بـ 10 نقاط.

من جهة أخرى كشف نادي النصر، اليوم الخميس، عن طقمه الثالث للموسم الرياضي 2020-2021، والذي جاء باللون الأحمر لأول مرة في تاريخه.

ونشر متجر النصر على حسابه في "تويتر" فيديو استعرض من خلاله لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الطقم الجديد.

ولم يسبق للنصر الظهور بألوان غير الأصفر والأزرق طوال تاريخه، فيما ظهر في موسم 2018-2019 بالقميصين الأبيض والأسود.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
11:40 PM

بمشاركة " مارتنيز ".. النصر يواصل التحضير للهلال

المتجر يكشف عن الطقم الثالث للفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم تدريباته الاعتيادية تحضيراً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت إشراف المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وشهدت الحصة التدريبية، مشاركة الأرجنتيني مارتنيز في التدريبات بعد اكتمال شفائه من فيروس كورونا، وبدأ التدريب بتمارين لياقية متنوعة من أجل رفع مستوى اللياقة.

ويحل النصر ضيفاً على الهلال، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "قمة الرياض"، إذ يحتل المركز الـ 13 بـ 3 نقاط، بينما يتصدر الهلال ترتيب المسابقة مع الشباب بـ 10 نقاط.

من جهة أخرى كشف نادي النصر، اليوم الخميس، عن طقمه الثالث للموسم الرياضي 2020-2021، والذي جاء باللون الأحمر لأول مرة في تاريخه.

ونشر متجر النصر على حسابه في "تويتر" فيديو استعرض من خلاله لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الطقم الجديد.

ولم يسبق للنصر الظهور بألوان غير الأصفر والأزرق طوال تاريخه، فيما ظهر في موسم 2018-2019 بالقميصين الأبيض والأسود.

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