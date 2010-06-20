النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رغم إعلانها أنها سليمة.. إسرائيل تتخلص من شحنة اللقاحات المعادة من فلسطين

تضم 100 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت أن السلطات ستتخلص من شحنة اللقاحات، التي تبلغ 100 ألف جرعة، أعادتها السلطة الفلسطينية أمس، رغم إعلان الوزارة أن لقاحات "كوفيد-19" التي رفضها الفلسطينيون بسبب تاريخ صلاحيتها كانت سليمة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ونقل موقع "قناة 12" الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "لا أرى كيف يمكن استخدام هذه اللقاحات بعد الرحلة التي قطعتها إلى السلطة الفلسطينية، ثم العودة إلى إسرائيل. لن يكون هناك خيار سوى التخلص منها".

وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقًا لتبادل اللقاحات الجمعة، كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح فايزر-بيونتيك للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام، لكن بعد الإعلان مباشرة ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق، وأعادت الشحنة الأولية التي تضم نحو 100 ألف جرعة إلى إسرائيل.

وبيَّنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الشحنة أظهرت أن تاريخ الصلاحية ينتهي في يونيو (حزيران) الجاري، وليس في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلَيْن كما جرى الاتفاق.

فلسطين فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رغم إعلانها أنها سليمة.. إسرائيل تتخلص من شحنة اللقاحات المعادة من فلسطين
سبق

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت أن السلطات ستتخلص من شحنة اللقاحات، التي تبلغ 100 ألف جرعة، أعادتها السلطة الفلسطينية أمس، رغم إعلان الوزارة أن لقاحات "كوفيد-19" التي رفضها الفلسطينيون بسبب تاريخ صلاحيتها كانت سليمة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ونقل موقع "قناة 12" الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "لا أرى كيف يمكن استخدام هذه اللقاحات بعد الرحلة التي قطعتها إلى السلطة الفلسطينية، ثم العودة إلى إسرائيل. لن يكون هناك خيار سوى التخلص منها".

وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقًا لتبادل اللقاحات الجمعة، كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح فايزر-بيونتيك للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام، لكن بعد الإعلان مباشرة ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق، وأعادت الشحنة الأولية التي تضم نحو 100 ألف جرعة إلى إسرائيل.

وبيَّنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الشحنة أظهرت أن تاريخ الصلاحية ينتهي في يونيو (حزيران) الجاري، وليس في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلَيْن كما جرى الاتفاق.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
09:16 PM

رغم إعلانها أنها سليمة.. إسرائيل تتخلص من شحنة اللقاحات المعادة من فلسطين

تضم 100 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,407

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت أن السلطات ستتخلص من شحنة اللقاحات، التي تبلغ 100 ألف جرعة، أعادتها السلطة الفلسطينية أمس، رغم إعلان الوزارة أن لقاحات "كوفيد-19" التي رفضها الفلسطينيون بسبب تاريخ صلاحيتها كانت سليمة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ونقل موقع "قناة 12" الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "لا أرى كيف يمكن استخدام هذه اللقاحات بعد الرحلة التي قطعتها إلى السلطة الفلسطينية، ثم العودة إلى إسرائيل. لن يكون هناك خيار سوى التخلص منها".

وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقًا لتبادل اللقاحات الجمعة، كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح فايزر-بيونتيك للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام، لكن بعد الإعلان مباشرة ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق، وأعادت الشحنة الأولية التي تضم نحو 100 ألف جرعة إلى إسرائيل.

وبيَّنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الشحنة أظهرت أن تاريخ الصلاحية ينتهي في يونيو (حزيران) الجاري، وليس في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلَيْن كما جرى الاتفاق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,671
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,285
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,903

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة