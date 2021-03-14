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"الغاز والتصنيع الأهلية" تعلن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال جميع الأعمال الإدارية والفنية

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها تحت مسمى شركة الحلول للغاز (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لغازكو)، برأس مال خمسة ملايين ريال.

وأوضحت أن الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال جميع أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية؛ مبينة أن نشاط الشركة الجديدة يتمثل في تقديم الخدمات المتعلقة بتأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال، والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.

شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الغاز والتصنيع الأهلية" تعلن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
سبق

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها تحت مسمى شركة الحلول للغاز (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لغازكو)، برأس مال خمسة ملايين ريال.

وأوضحت أن الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال جميع أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية؛ مبينة أن نشاط الشركة الجديدة يتمثل في تقديم الخدمات المتعلقة بتأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال، والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
12:16 PM

"الغاز والتصنيع الأهلية" تعلن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال جميع الأعمال الإدارية والفنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها تحت مسمى شركة الحلول للغاز (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لغازكو)، برأس مال خمسة ملايين ريال.

وأوضحت أن الشركة ستبدأ في تقديم خدماتها بعد استكمال جميع أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية؛ مبينة أن نشاط الشركة الجديدة يتمثل في تقديم الخدمات المتعلقة بتأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال، والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.

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