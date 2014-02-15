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طالبات "قطنا الليث" بلا نقل مدرسي.. والغياب سيد الموقف

"أولياء الأمور" ومديرة المدرسة طالبوا بتوفير باص للطالبات

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات بقرية قطنا التابعة لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، من حرمان بناتهم من النقل المدرسي منذ أيام عدة؛ مما جعلهم يتولون إيصالهن للمدرسة بسبب عدم وجود وسيلة نقل توصلهن لمدرستهن الابتدائية ببني يزيد للطفولة المبكرة.

وكشف عدد من أولياء أمور الطالبات لـ"سبق" حجم تلك المعاناة قائلين: "منذ عدة أيام لم تتوفر وسيلة نقل لبناتنا وعددهن 26 طالبة يدرسن جميعهن في ابتدائية بني يزيد للطفولة المبكرة؛ مما اضطرنا لإيصالهن للمدرسة، وتغيبن عند عدم تَمَكُّننا من إيصالهن بسبب انشغالنا بأعمالنا.

وأشار أولياء الأمور إلى أنهم خاطبوا إدارة التعليم بالمحافظة ولكن دون جدوى أو حلول تذكر، حتى الآن.

وحصلت "سبق" على خطاب وجّهته مديرة المدرسة إلى قسم الطالبات بإدارة التعليم بالمحافظة بشأن تأمين مسار باص للطالبات وعددهن 26 طالبة، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وناشد أولياء الأمور المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة الوقوف على معاناتهم وإيجاد الحلول العاجلة حتى يتمكن بناتهم من مواصلة تعليمهن، وتوفير وسيلة نقل لهن أسوة بالقرى المجاورة.

محافظة الليث النقل المدرسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طالبات "قطنا الليث" بلا نقل مدرسي.. والغياب سيد الموقف
سبق

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات بقرية قطنا التابعة لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، من حرمان بناتهم من النقل المدرسي منذ أيام عدة؛ مما جعلهم يتولون إيصالهن للمدرسة بسبب عدم وجود وسيلة نقل توصلهن لمدرستهن الابتدائية ببني يزيد للطفولة المبكرة.

وكشف عدد من أولياء أمور الطالبات لـ"سبق" حجم تلك المعاناة قائلين: "منذ عدة أيام لم تتوفر وسيلة نقل لبناتنا وعددهن 26 طالبة يدرسن جميعهن في ابتدائية بني يزيد للطفولة المبكرة؛ مما اضطرنا لإيصالهن للمدرسة، وتغيبن عند عدم تَمَكُّننا من إيصالهن بسبب انشغالنا بأعمالنا.

وأشار أولياء الأمور إلى أنهم خاطبوا إدارة التعليم بالمحافظة ولكن دون جدوى أو حلول تذكر، حتى الآن.

وحصلت "سبق" على خطاب وجّهته مديرة المدرسة إلى قسم الطالبات بإدارة التعليم بالمحافظة بشأن تأمين مسار باص للطالبات وعددهن 26 طالبة، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وناشد أولياء الأمور المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة الوقوف على معاناتهم وإيجاد الحلول العاجلة حتى يتمكن بناتهم من مواصلة تعليمهن، وتوفير وسيلة نقل لهن أسوة بالقرى المجاورة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
01:03 PM

طالبات "قطنا الليث" بلا نقل مدرسي.. والغياب سيد الموقف

"أولياء الأمور" ومديرة المدرسة طالبوا بتوفير باص للطالبات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات بقرية قطنا التابعة لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، من حرمان بناتهم من النقل المدرسي منذ أيام عدة؛ مما جعلهم يتولون إيصالهن للمدرسة بسبب عدم وجود وسيلة نقل توصلهن لمدرستهن الابتدائية ببني يزيد للطفولة المبكرة.

وكشف عدد من أولياء أمور الطالبات لـ"سبق" حجم تلك المعاناة قائلين: "منذ عدة أيام لم تتوفر وسيلة نقل لبناتنا وعددهن 26 طالبة يدرسن جميعهن في ابتدائية بني يزيد للطفولة المبكرة؛ مما اضطرنا لإيصالهن للمدرسة، وتغيبن عند عدم تَمَكُّننا من إيصالهن بسبب انشغالنا بأعمالنا.

وأشار أولياء الأمور إلى أنهم خاطبوا إدارة التعليم بالمحافظة ولكن دون جدوى أو حلول تذكر، حتى الآن.

وحصلت "سبق" على خطاب وجّهته مديرة المدرسة إلى قسم الطالبات بإدارة التعليم بالمحافظة بشأن تأمين مسار باص للطالبات وعددهن 26 طالبة، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وناشد أولياء الأمور المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة الوقوف على معاناتهم وإيجاد الحلول العاجلة حتى يتمكن بناتهم من مواصلة تعليمهن، وتوفير وسيلة نقل لهن أسوة بالقرى المجاورة.

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