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مواطن يوثّق فيديو لتهور قائد إحدى المركبات.. والمرور: تمّ القبض عليه

كان يقود بسرعة جنونية ويراوغ بين السيارات وأُحيل لتطبيق العقوبة المقررة

قال المرور السعودي، اليوم، إنه تمّ القبض على قائد المركبة الذي كان يقود بسرعة جنونية ويقوم بالمراوغة بين السيارات وأُحيل إلى الهيئة المرورية.

وردّ الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، على تغريدة مواطن بلقطة فيديو وثّقها يوم 14 يناير لسيارة بيضاء؛ قام قائدها بالقيادة بسرعة جنونية والمراوغة بين السيارات معرّضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر، لافتاً إلى أنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يوثّق فيديو لتهور قائد إحدى المركبات.. والمرور: تمّ القبض عليه
سبق

قال المرور السعودي، اليوم، إنه تمّ القبض على قائد المركبة الذي كان يقود بسرعة جنونية ويقوم بالمراوغة بين السيارات وأُحيل إلى الهيئة المرورية.

وردّ الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، على تغريدة مواطن بلقطة فيديو وثّقها يوم 14 يناير لسيارة بيضاء؛ قام قائدها بالقيادة بسرعة جنونية والمراوغة بين السيارات معرّضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر، لافتاً إلى أنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
12:02 PM

مواطن يوثّق فيديو لتهور قائد إحدى المركبات.. والمرور: تمّ القبض عليه

كان يقود بسرعة جنونية ويراوغ بين السيارات وأُحيل لتطبيق العقوبة المقررة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,495

قال المرور السعودي، اليوم، إنه تمّ القبض على قائد المركبة الذي كان يقود بسرعة جنونية ويقوم بالمراوغة بين السيارات وأُحيل إلى الهيئة المرورية.

وردّ الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، على تغريدة مواطن بلقطة فيديو وثّقها يوم 14 يناير لسيارة بيضاء؛ قام قائدها بالقيادة بسرعة جنونية والمراوغة بين السيارات معرّضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر، لافتاً إلى أنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم.

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