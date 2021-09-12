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مدير تعليم القريات يرأس الاجتماع التحضيري للاستعداد للاحتفال باليوم الوطني

سيكون حضوريًا وعن بعد وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية

ترأَّس مدير التعليم بمحافظة القريات د.محمد بن عبدالله الثبيتي، الاجتماع التحضيري لاستعدادات الإدارة للاحتفال باليوم الوطني 91، الذي يُصادف يوم (الخميس 23 سبتمبر 2021، الموافق 16/ 2/ 1443هـ)، وذلك بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة.

وأكّد مدير التعليم، أهمية هذه المناسبة الغالية التي تذكّرنا بنعمٍ كثيرة في مقدمتها نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدّم الذي يعيشه وطننا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وهنا يأتي دور التعليم بقطاعاته باحتفائه بهذا اليوم التاريخي الذي وحّد به المؤسس -طيَّب الله ثراه- هذا الوطن، من خلال التأكيد على الاعتزاز والانتماء له، والحب والولاء لقيادته الرشيدة -أيّدها الله-، والمحافظة على مقدّراته ومكتسباته.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم الاحتفالات والبرامج بهذه المناسبة حضوريًا وعن بعد، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والصحيّة للفعاليات المقامة حضوريًا.

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مدير تعليم القريات يرأس الاجتماع التحضيري للاستعداد للاحتفال باليوم الوطني
سبق

ترأَّس مدير التعليم بمحافظة القريات د.محمد بن عبدالله الثبيتي، الاجتماع التحضيري لاستعدادات الإدارة للاحتفال باليوم الوطني 91، الذي يُصادف يوم (الخميس 23 سبتمبر 2021، الموافق 16/ 2/ 1443هـ)، وذلك بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة.

وأكّد مدير التعليم، أهمية هذه المناسبة الغالية التي تذكّرنا بنعمٍ كثيرة في مقدمتها نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدّم الذي يعيشه وطننا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وهنا يأتي دور التعليم بقطاعاته باحتفائه بهذا اليوم التاريخي الذي وحّد به المؤسس -طيَّب الله ثراه- هذا الوطن، من خلال التأكيد على الاعتزاز والانتماء له، والحب والولاء لقيادته الرشيدة -أيّدها الله-، والمحافظة على مقدّراته ومكتسباته.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم الاحتفالات والبرامج بهذه المناسبة حضوريًا وعن بعد، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والصحيّة للفعاليات المقامة حضوريًا.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
03:39 PM

مدير تعليم القريات يرأس الاجتماع التحضيري للاستعداد للاحتفال باليوم الوطني

سيكون حضوريًا وعن بعد وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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ترأَّس مدير التعليم بمحافظة القريات د.محمد بن عبدالله الثبيتي، الاجتماع التحضيري لاستعدادات الإدارة للاحتفال باليوم الوطني 91، الذي يُصادف يوم (الخميس 23 سبتمبر 2021، الموافق 16/ 2/ 1443هـ)، وذلك بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة.

وأكّد مدير التعليم، أهمية هذه المناسبة الغالية التي تذكّرنا بنعمٍ كثيرة في مقدمتها نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدّم الذي يعيشه وطننا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وهنا يأتي دور التعليم بقطاعاته باحتفائه بهذا اليوم التاريخي الذي وحّد به المؤسس -طيَّب الله ثراه- هذا الوطن، من خلال التأكيد على الاعتزاز والانتماء له، والحب والولاء لقيادته الرشيدة -أيّدها الله-، والمحافظة على مقدّراته ومكتسباته.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم الاحتفالات والبرامج بهذه المناسبة حضوريًا وعن بعد، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والصحيّة للفعاليات المقامة حضوريًا.

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