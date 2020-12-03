وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق المحلات المخالفة، وتسليم إشعارات بمراجعة البلدية.

وأفادت البلدية بتنفيذ جولات رقابية على محلات بيع الطيور والأسماك، ورصد بعض المخالفات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، ووجود رخص منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بمساحة النشاط المرخص.

جاء ذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الاحترازية.

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ جولات رقابية على سوق الطيور والأسماك.

مكة المكرمة.. إغلاق عدد من محلات الطيور والأسماك المخالفة في بلدية الشوقية عبدالرزاق البجالي سبق 2020-12-03 نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ جولات رقابية على سوق الطيور والأسماك. جاء ذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الاحترازية. وأفادت البلدية بتنفيذ جولات رقابية على محلات بيع الطيور والأسماك، ورصد بعض المخالفات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، ووجود رخص منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بمساحة النشاط المرخص. وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق المحلات المخالفة، وتسليم إشعارات بمراجعة البلدية.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 06:51 PM

مكة المكرمة.. إغلاق عدد من محلات الطيور والأسماك المخالفة في بلدية الشوقية خلال جولة رقابية للتأكد من الاشتراطات الاحترازية





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نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ جولات رقابية على سوق الطيور والأسماك.

جاء ذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الاحترازية.

وأفادت البلدية بتنفيذ جولات رقابية على محلات بيع الطيور والأسماك، ورصد بعض المخالفات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، ووجود رخص منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بمساحة النشاط المرخص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق المحلات المخالفة، وتسليم إشعارات بمراجعة البلدية.