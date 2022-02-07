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بعد مغادرة الإسعاف ملعب المباراة.. "مظفر" القادسية ينقذ حياة لاعب "القوس" من بلع لسانه

فتح مجرى الهواء حتى عاد للتنفس والوعي.. وتم نقله لأقرب مستشفى بالموقع

أنقذ أخصائي العلاج الطبيعي بنادي القادسية "فيصل موسى المظفر" حياة لاعب نادي القوس "أحمد الناشري"؛ وذلك بعد تعرُّضه لبلع لسانه أثناء سقوطه فاقدًا الوعي في نهاية مباراة فريقه مساء أمس في دوري الدرجة الثالثة السعودي، وبعد مغادرة سيارة الإسعاف.

وفي التفاصيل، بعد نهاية مباراة نادي القوس من الخرمة مع نادي الشعيب من حريملاء بملعب عرقة بالرياض ضمن دوري أندية الدرجة الثالثة غادرت سيارة الإسعاف الملعب، وتوجه لاعبو الفريقين لغرف الملابس، وفي الأثناء سقط فجأة لاعب نادي القوس المدافع أحمد الناشري على وجهه مغشيًّا عليه وفاقدًا الوعي بغرفة الملابس؛ وعلى الفور قام بعض اللاعبين بحمل زميلهم إلى مواقف السيارات لنقله لأقرب مستشفى لعدم وجود سيارة إسعاف بالملعب.

وصادف ذلك دخول لاعبي نادي القادسية ولاعبي نادي النصر تحت 15 سنة استعدادًا لمباراتهم ضمن دوري البراعم. وبعد مشاهدة إداري نادي القادسية سالم القحطاني الموقف قام على الفور باستدعاء أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي "فيصل المظفر" لإسعاف اللاعب.

وعلى الفور قام "المظفر" بمباشرة حالة اللاعب، ووجده ما زال على قيد الحياة بعد الكشف على النبض، وأنه قد تعرَّض لبلع لسانه؛ فقام بإسعاف اللاعب، وفتح مجرى الهواء حتى عاد للتنفس والوعي، وتم نقله لأقرب مستشفى بالموقع وحالته مستقرة.

وقدم رئيس نادي القوس "عايض بن منصور السبيعي" شكره البالغ لأخصائي العلاج الطبيعي بنادي القادسية "فيصل موسى المظفر" على موقفه الرائع في إنقاذ حياة اللاعب.

وطالب "السبيعي" بضرورة بقاء سيارة الإسعاف بعد نهاية المباراة ومغادرة الفريقَيْن الملعب؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الحالة -لا قدر الله- في ملاعبنا.

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بعد مغادرة الإسعاف ملعب المباراة.. "مظفر" القادسية ينقذ حياة لاعب "القوس" من بلع لسانه
سبق

أنقذ أخصائي العلاج الطبيعي بنادي القادسية "فيصل موسى المظفر" حياة لاعب نادي القوس "أحمد الناشري"؛ وذلك بعد تعرُّضه لبلع لسانه أثناء سقوطه فاقدًا الوعي في نهاية مباراة فريقه مساء أمس في دوري الدرجة الثالثة السعودي، وبعد مغادرة سيارة الإسعاف.

وفي التفاصيل، بعد نهاية مباراة نادي القوس من الخرمة مع نادي الشعيب من حريملاء بملعب عرقة بالرياض ضمن دوري أندية الدرجة الثالثة غادرت سيارة الإسعاف الملعب، وتوجه لاعبو الفريقين لغرف الملابس، وفي الأثناء سقط فجأة لاعب نادي القوس المدافع أحمد الناشري على وجهه مغشيًّا عليه وفاقدًا الوعي بغرفة الملابس؛ وعلى الفور قام بعض اللاعبين بحمل زميلهم إلى مواقف السيارات لنقله لأقرب مستشفى لعدم وجود سيارة إسعاف بالملعب.

وصادف ذلك دخول لاعبي نادي القادسية ولاعبي نادي النصر تحت 15 سنة استعدادًا لمباراتهم ضمن دوري البراعم. وبعد مشاهدة إداري نادي القادسية سالم القحطاني الموقف قام على الفور باستدعاء أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي "فيصل المظفر" لإسعاف اللاعب.

وعلى الفور قام "المظفر" بمباشرة حالة اللاعب، ووجده ما زال على قيد الحياة بعد الكشف على النبض، وأنه قد تعرَّض لبلع لسانه؛ فقام بإسعاف اللاعب، وفتح مجرى الهواء حتى عاد للتنفس والوعي، وتم نقله لأقرب مستشفى بالموقع وحالته مستقرة.

وقدم رئيس نادي القوس "عايض بن منصور السبيعي" شكره البالغ لأخصائي العلاج الطبيعي بنادي القادسية "فيصل موسى المظفر" على موقفه الرائع في إنقاذ حياة اللاعب.

وطالب "السبيعي" بضرورة بقاء سيارة الإسعاف بعد نهاية المباراة ومغادرة الفريقَيْن الملعب؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الحالة -لا قدر الله- في ملاعبنا.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
12:15 AM

بعد مغادرة الإسعاف ملعب المباراة.. "مظفر" القادسية ينقذ حياة لاعب "القوس" من بلع لسانه

فتح مجرى الهواء حتى عاد للتنفس والوعي.. وتم نقله لأقرب مستشفى بالموقع

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محمد الزامل - الرياض
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أنقذ أخصائي العلاج الطبيعي بنادي القادسية "فيصل موسى المظفر" حياة لاعب نادي القوس "أحمد الناشري"؛ وذلك بعد تعرُّضه لبلع لسانه أثناء سقوطه فاقدًا الوعي في نهاية مباراة فريقه مساء أمس في دوري الدرجة الثالثة السعودي، وبعد مغادرة سيارة الإسعاف.

وفي التفاصيل، بعد نهاية مباراة نادي القوس من الخرمة مع نادي الشعيب من حريملاء بملعب عرقة بالرياض ضمن دوري أندية الدرجة الثالثة غادرت سيارة الإسعاف الملعب، وتوجه لاعبو الفريقين لغرف الملابس، وفي الأثناء سقط فجأة لاعب نادي القوس المدافع أحمد الناشري على وجهه مغشيًّا عليه وفاقدًا الوعي بغرفة الملابس؛ وعلى الفور قام بعض اللاعبين بحمل زميلهم إلى مواقف السيارات لنقله لأقرب مستشفى لعدم وجود سيارة إسعاف بالملعب.

وصادف ذلك دخول لاعبي نادي القادسية ولاعبي نادي النصر تحت 15 سنة استعدادًا لمباراتهم ضمن دوري البراعم. وبعد مشاهدة إداري نادي القادسية سالم القحطاني الموقف قام على الفور باستدعاء أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي "فيصل المظفر" لإسعاف اللاعب.

وعلى الفور قام "المظفر" بمباشرة حالة اللاعب، ووجده ما زال على قيد الحياة بعد الكشف على النبض، وأنه قد تعرَّض لبلع لسانه؛ فقام بإسعاف اللاعب، وفتح مجرى الهواء حتى عاد للتنفس والوعي، وتم نقله لأقرب مستشفى بالموقع وحالته مستقرة.

وقدم رئيس نادي القوس "عايض بن منصور السبيعي" شكره البالغ لأخصائي العلاج الطبيعي بنادي القادسية "فيصل موسى المظفر" على موقفه الرائع في إنقاذ حياة اللاعب.

وطالب "السبيعي" بضرورة بقاء سيارة الإسعاف بعد نهاية المباراة ومغادرة الفريقَيْن الملعب؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الحالة -لا قدر الله- في ملاعبنا.

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