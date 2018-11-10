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"التحالف" في بيان: طلبنا من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراتنا بالوقود جواً

عبّرت عن أملها بأن تقود المفاوضات إلى اتفاق في إطار قرار مجلس الأمن 2216

انطلاقاً من جهود المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف أخيراً من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكلٍ مستقلٍ ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن.

وفي ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن.

كما تعبّر قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاقٍ في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بما يسهم في وقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشعب اليمني الشقيق ودول المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" في بيان: طلبنا من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراتنا بالوقود جواً
سبق

انطلاقاً من جهود المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف أخيراً من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكلٍ مستقلٍ ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن.

وفي ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن.

كما تعبّر قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاقٍ في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بما يسهم في وقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشعب اليمني الشقيق ودول المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:21 AM

"التحالف" في بيان: طلبنا من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراتنا بالوقود جواً

عبّرت عن أملها بأن تقود المفاوضات إلى اتفاق في إطار قرار مجلس الأمن 2216

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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9,340

انطلاقاً من جهود المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف أخيراً من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكلٍ مستقلٍ ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن.

وفي ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن.

كما تعبّر قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاقٍ في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بما يسهم في وقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشعب اليمني الشقيق ودول المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات.

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