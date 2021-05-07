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رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية للمملكة غدًا

تستمر يومين وتحمل ملفات مهمة

يبدأ دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان زيارة رسمية إلى المملكة غداً، تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وستحمل الزيارة التي تستمرّ يومين ملفات مهمة، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وكذلك بحث عدد من المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية للمملكة غدًا
سبق

يبدأ دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان زيارة رسمية إلى المملكة غداً، تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وستحمل الزيارة التي تستمرّ يومين ملفات مهمة، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وكذلك بحث عدد من المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
12:13 AM
اخر تعديل
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
03:29 AM

رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية للمملكة غدًا

تستمر يومين وتحمل ملفات مهمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,206

يبدأ دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان زيارة رسمية إلى المملكة غداً، تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وستحمل الزيارة التي تستمرّ يومين ملفات مهمة، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وكذلك بحث عدد من المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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