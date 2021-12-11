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النصر يُبدي أسفه الشديد من اختيار الحكام الأجانب

أبدت إدارة نادي النصر أسفها الشديد لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق، مؤكدة أن الهدف من طلب حكام مميزين هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق السابقة، التي كان آخرها مباراة الأمس أمام الطائي؛ إذ تسببت الأخطاء التحكيمية في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحنا، مع احتساب هدف غير صحيح للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع، تؤكد إدارة النادي أنها عندما طلبت أطقم حكام لمباريات فريقها الماضية فإن الهدف من ذلك هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق".

وأضافت: "لو كنا في نادي النصر نعلم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيجلب حكامًا أقل مستوى من الحكم السعودي لوفَّرنا التكاليف، وأعطينا الفرصة لحكامنا المحليين، وخصوصًا أن حكم غرفة الـ VAR في مباراة الأمس قليل الخبرة بالتقنية".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، نستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مُقيِّم الحكام الذي رافقهم، وهو أحد الحكام الذين كان لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها نادي النصر".

وختم البيان بالقول: "وفي الختام تُشدِّد إدارة نادي النصر على مطالبها بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة، يقدمون مستويات توازي المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم؛ وذلك حفاظًا على حقوق النادي، وعدالة المنافسة".

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يُبدي أسفه الشديد من اختيار الحكام الأجانب
سبق

أبدت إدارة نادي النصر أسفها الشديد لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق، مؤكدة أن الهدف من طلب حكام مميزين هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق السابقة، التي كان آخرها مباراة الأمس أمام الطائي؛ إذ تسببت الأخطاء التحكيمية في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحنا، مع احتساب هدف غير صحيح للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع، تؤكد إدارة النادي أنها عندما طلبت أطقم حكام لمباريات فريقها الماضية فإن الهدف من ذلك هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق".

وأضافت: "لو كنا في نادي النصر نعلم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيجلب حكامًا أقل مستوى من الحكم السعودي لوفَّرنا التكاليف، وأعطينا الفرصة لحكامنا المحليين، وخصوصًا أن حكم غرفة الـ VAR في مباراة الأمس قليل الخبرة بالتقنية".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، نستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مُقيِّم الحكام الذي رافقهم، وهو أحد الحكام الذين كان لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها نادي النصر".

وختم البيان بالقول: "وفي الختام تُشدِّد إدارة نادي النصر على مطالبها بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة، يقدمون مستويات توازي المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم؛ وذلك حفاظًا على حقوق النادي، وعدالة المنافسة".

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
10:48 PM

النصر يُبدي أسفه الشديد من اختيار الحكام الأجانب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدت إدارة نادي النصر أسفها الشديد لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق، مؤكدة أن الهدف من طلب حكام مميزين هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق السابقة، التي كان آخرها مباراة الأمس أمام الطائي؛ إذ تسببت الأخطاء التحكيمية في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحنا، مع احتساب هدف غير صحيح للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع، تؤكد إدارة النادي أنها عندما طلبت أطقم حكام لمباريات فريقها الماضية فإن الهدف من ذلك هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق".

وأضافت: "لو كنا في نادي النصر نعلم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيجلب حكامًا أقل مستوى من الحكم السعودي لوفَّرنا التكاليف، وأعطينا الفرصة لحكامنا المحليين، وخصوصًا أن حكم غرفة الـ VAR في مباراة الأمس قليل الخبرة بالتقنية".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، نستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مُقيِّم الحكام الذي رافقهم، وهو أحد الحكام الذين كان لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها نادي النصر".

وختم البيان بالقول: "وفي الختام تُشدِّد إدارة نادي النصر على مطالبها بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة، يقدمون مستويات توازي المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم؛ وذلك حفاظًا على حقوق النادي، وعدالة المنافسة".

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