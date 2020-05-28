اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد في السعودية من الـ70% بعد أن ارتفعت الأعداد المتشافية من الفيروس مسجلة 54553 حالة.
وتفصيلاً، وصلت نسبة المتعافين حتى تاريخ اليوم إلى أكثر من 68%، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن منذ تسجيل أول حالة إصابة في السعودية والتي كانت لمواطن قادم من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 80185 حالة وقالت: إنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد.
ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد
"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185
نسبة المتعافين من كورونا في السعودية ترتفع مقتربة من الـ 70%
منذ تسجيل أول حالة إصابة والتي كانت لمواطن قادم من الخارج
اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد في السعودية من الـ70% بعد أن ارتفعت الأعداد المتشافية من الفيروس مسجلة 54553 حالة.
وتفصيلاً، وصلت نسبة المتعافين حتى تاريخ اليوم إلى أكثر من 68%، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن منذ تسجيل أول حالة إصابة في السعودية والتي كانت لمواطن قادم من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 80185 حالة وقالت: إنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد.
اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد في السعودية من الـ70% بعد أن ارتفعت الأعداد المتشافية من الفيروس مسجلة 54553 حالة.
نسبة المتعافين من كورونا في السعودية ترتفع مقتربة من الـ 70%
منذ تسجيل أول حالة إصابة والتي كانت لمواطن قادم من الخارج
اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد في السعودية من الـ70% بعد أن ارتفعت الأعداد المتشافية من الفيروس مسجلة 54553 حالة.
وتفصيلاً، وصلت نسبة المتعافين حتى تاريخ اليوم إلى أكثر من 68%، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن منذ تسجيل أول حالة إصابة في السعودية والتي كانت لمواطن قادم من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 80185 حالة وقالت: إنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد.