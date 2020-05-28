اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد في السعودية من الـ70% بعد أن ارتفعت الأعداد المتشافية من الفيروس مسجلة 54553 حالة. وتفصيلاً، وصلت نسبة المتعافين حتى تاريخ اليوم إلى أكثر من 68%، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن منذ تسجيل أول حالة إصابة في السعودية والتي كانت لمواطن قادم من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 80185 حالة وقالت: إنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد.

نسبة المتعافين من كورونا في السعودية ترتفع مقتربة من الـ 70% قاسم الخبراني سبق 2020-05-28 اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد في السعودية من الـ70% بعد أن ارتفعت الأعداد المتشافية من الفيروس مسجلة 54553 حالة.

وتفصيلاً، وصلت نسبة المتعافين حتى تاريخ اليوم إلى أكثر من 68%، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن منذ تسجيل أول حالة إصابة في السعودية والتي كانت لمواطن قادم من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 80185 حالة وقالت: إنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 04:08 PM

نسبة المتعافين من كورونا في السعودية ترتفع مقتربة من الـ 70% منذ تسجيل أول حالة إصابة والتي كانت لمواطن قادم من الخارج





A A A





2 مشاركة

اقتربت نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد في السعودية من الـ70% بعد أن ارتفعت الأعداد المتشافية من الفيروس مسجلة 54553 حالة.

وتفصيلاً، وصلت نسبة المتعافين حتى تاريخ اليوم إلى أكثر من 68%، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن منذ تسجيل أول حالة إصابة في السعودية والتي كانت لمواطن قادم من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 80185 حالة وقالت: إنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد.