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محافظ الليث يعقد اجتماعاً مع الجهات الحكومية استعداداً لموسم الأمطار

"الزهراني" ناقش محاور العقوم الاحترازية وتنظيف قنوات تصريف السيول

عقد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم الاثنين بمقر المحافظة، اجتماعاً بالجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بشأن الاستعدادات لدخول موسم هطول الأمطار لهذا العام. وقد شارك في الاجتماع كل من ( بلدية محافظة الليث - بلدية مركز غميقة - مكتب البيئة والمياه والزراعة - الدفاع المدني - وزارة النقل- المجلس المحلي ) وبعض من القطاعات الخاصة.


وتم من خلال الاجتماع مناقشة ثلاثة محاور رئيسة وهي العقوم الاحترازية والأشجار ببطون الأودية وتنظيف قنوات تصريف السيول. كما وجه المحافظ بتشكيل فريق عمل ميداني يقوم بالوقوف على مجرى وادي الليث وإعداد خطة عمل عاجلة للوضع الحالي للعقوم الاحترازية والتجهيزات العاجلة والخطط الطارئة، كما تم بحث أوجه التعاون المشترك مع القطاع الخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية ودورهم حول المساهمة في الدعم بالمعدات والآليات اللازمة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

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محافظ الليث يعقد اجتماعاً مع الجهات الحكومية استعداداً لموسم الأمطار
سبق

عقد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم الاثنين بمقر المحافظة، اجتماعاً بالجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بشأن الاستعدادات لدخول موسم هطول الأمطار لهذا العام. وقد شارك في الاجتماع كل من ( بلدية محافظة الليث - بلدية مركز غميقة - مكتب البيئة والمياه والزراعة - الدفاع المدني - وزارة النقل- المجلس المحلي ) وبعض من القطاعات الخاصة.


وتم من خلال الاجتماع مناقشة ثلاثة محاور رئيسة وهي العقوم الاحترازية والأشجار ببطون الأودية وتنظيف قنوات تصريف السيول. كما وجه المحافظ بتشكيل فريق عمل ميداني يقوم بالوقوف على مجرى وادي الليث وإعداد خطة عمل عاجلة للوضع الحالي للعقوم الاحترازية والتجهيزات العاجلة والخطط الطارئة، كما تم بحث أوجه التعاون المشترك مع القطاع الخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية ودورهم حول المساهمة في الدعم بالمعدات والآليات اللازمة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
10:22 PM

محافظ الليث يعقد اجتماعاً مع الجهات الحكومية استعداداً لموسم الأمطار

"الزهراني" ناقش محاور العقوم الاحترازية وتنظيف قنوات تصريف السيول

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عوض الفهمي - الليث
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عقد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم الاثنين بمقر المحافظة، اجتماعاً بالجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بشأن الاستعدادات لدخول موسم هطول الأمطار لهذا العام. وقد شارك في الاجتماع كل من ( بلدية محافظة الليث - بلدية مركز غميقة - مكتب البيئة والمياه والزراعة - الدفاع المدني - وزارة النقل- المجلس المحلي ) وبعض من القطاعات الخاصة.


وتم من خلال الاجتماع مناقشة ثلاثة محاور رئيسة وهي العقوم الاحترازية والأشجار ببطون الأودية وتنظيف قنوات تصريف السيول. كما وجه المحافظ بتشكيل فريق عمل ميداني يقوم بالوقوف على مجرى وادي الليث وإعداد خطة عمل عاجلة للوضع الحالي للعقوم الاحترازية والتجهيزات العاجلة والخطط الطارئة، كما تم بحث أوجه التعاون المشترك مع القطاع الخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية ودورهم حول المساهمة في الدعم بالمعدات والآليات اللازمة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

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