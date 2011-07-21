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"ترميز إلكتروني".. لقاصدات الحرم لتعريفهنّ بنسك الحج

بعدة لغات.. مع الحفاظ على مسارات التباعد الاجتماعي

وفرت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية برئاسة شؤون الحرمين، خدمة الترميز الإلكتروني لقاصدات المسجد الحرام، تتضمّن التعريف بنسك الحج بعدة لغات.

وشاركت منسوبات الوكالة التطويرية النسائية في خدمة القاصدات بجميع المراحل بدءًا من الطواف وحتى مصلى الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وانتهاءً بالمسعى في الصفا والمروة.

وذكرت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة الذويبي، أن الوكالة استقبلت وفود القاصدات وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، ضمن مسارات محققة للتباعد الجسدي لتسهيل أداء نسكهن بيسر وسهولة.

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"ترميز إلكتروني".. لقاصدات الحرم لتعريفهنّ بنسك الحج
سبق

وفرت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية برئاسة شؤون الحرمين، خدمة الترميز الإلكتروني لقاصدات المسجد الحرام، تتضمّن التعريف بنسك الحج بعدة لغات.

وشاركت منسوبات الوكالة التطويرية النسائية في خدمة القاصدات بجميع المراحل بدءًا من الطواف وحتى مصلى الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وانتهاءً بالمسعى في الصفا والمروة.

وذكرت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة الذويبي، أن الوكالة استقبلت وفود القاصدات وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، ضمن مسارات محققة للتباعد الجسدي لتسهيل أداء نسكهن بيسر وسهولة.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
04:01 PM

"ترميز إلكتروني".. لقاصدات الحرم لتعريفهنّ بنسك الحج

بعدة لغات.. مع الحفاظ على مسارات التباعد الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وفرت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية برئاسة شؤون الحرمين، خدمة الترميز الإلكتروني لقاصدات المسجد الحرام، تتضمّن التعريف بنسك الحج بعدة لغات.

وشاركت منسوبات الوكالة التطويرية النسائية في خدمة القاصدات بجميع المراحل بدءًا من الطواف وحتى مصلى الركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وانتهاءً بالمسعى في الصفا والمروة.

وذكرت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة الذويبي، أن الوكالة استقبلت وفود القاصدات وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، ضمن مسارات محققة للتباعد الجسدي لتسهيل أداء نسكهن بيسر وسهولة.

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