أمير منطقة الجوف يفتتح مهرجان "أيام العسل" بمحافظة دومة الجندل

﻿عرض النحالين إنتاجهم المتنوع.. وخصصت مواقع لمعدات تربية النحل

افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مهرجان "أيام العسل" والمقام بمدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل.

وتفصيلاً، تجول أمير المنطقة داخل معارض العسل، التي تحتوي على عدد من المشاركين في المهرجان من داخل منطقة الجوف، تخصصت معارضهم على عرض أنواع مختلفة من العسل المحلي والذي أنتج من مزارعهم.

ورصدت عدسة “ سبق” معارض العسل المقامة بمحافظة دومة الجندل، وعرض النحالين أصناف متعددة من العسل نحو “ عسل السدر وعسل القرع وعسل الأثل وعسل البرسيم وعسل الحمضيات وعسل الطلح”، فيما خصص بعض المهتمين مواقع لبيع معدات خاصة بتربية النحل.