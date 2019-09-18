النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرسة مستأجَرة بـ"عارضة جازان" تنذر بمخاطر: ضيق خانق وتذبذب كهربائي.. ولا مياه

أولياء الأمور طالبوا بنقل بناتهن إلى بيئة مهيَّأة للعملية التعليمية

طالب أولياء أمور طالبات ثانوية أسماء بنت سعيد في العارضة شرق منطقة جازان بسرعة نقل بناتهن إلى مدرسة مهيَّأة للعملية التعليمية نظرًا إلى أن المدرسة المستأجَرة الحالية ضيقة، ولا تتوافر بها المياه وعدد من الخدمات، وتشكل خطرًا كهربائيًّا عليهن.

وتفصيلاً، وفقًا لشكوى طالبات ثانوية أسماء بنت سعيد في محافظة العارضة، تم نقل الطالبات إلى المبنى المستأجَر بقائم العقم في بيئة مدرسية غير مؤهلة للتعليم لأسباب عدة، أولها ضيق المبنى من حيث الفصول، وأماكن مواقف السيارات، وأيضًا تكييف غير صالح بعدد من الغرف، وإنارة ضعيفة، ودرج مرتفع وخطير، ودورات مياه منقطعة بها المياه، وعدم وجود أكل صحي بالمدرسة.

وطالبت المتضررات بتسريع نقلهن إلى أي مبنى حكومي، يساعدهن على الدراسة بشكل مريح ومناسب وآمن، من دون تكرار تصاعد الأدخنة من الكهرباء في المبنى.

وفي هذا الصدد أوضح يحيى عطيف، المتحدث باسم تعليم جازان، لـ"سبق" أن المبنى من المباني المستأجَرة التي يتم الاستفادة منها حاليًا وفق إجراءات ومتابعة من قِبل لجان خاصة بهذا الأمر لتيسير العمل، وتقديم الخدمات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدرسة مستأجَرة بـ"عارضة جازان" تنذر بمخاطر: ضيق خانق وتذبذب كهربائي.. ولا مياه
سبق

طالب أولياء أمور طالبات ثانوية أسماء بنت سعيد في العارضة شرق منطقة جازان بسرعة نقل بناتهن إلى مدرسة مهيَّأة للعملية التعليمية نظرًا إلى أن المدرسة المستأجَرة الحالية ضيقة، ولا تتوافر بها المياه وعدد من الخدمات، وتشكل خطرًا كهربائيًّا عليهن.

وتفصيلاً، وفقًا لشكوى طالبات ثانوية أسماء بنت سعيد في محافظة العارضة، تم نقل الطالبات إلى المبنى المستأجَر بقائم العقم في بيئة مدرسية غير مؤهلة للتعليم لأسباب عدة، أولها ضيق المبنى من حيث الفصول، وأماكن مواقف السيارات، وأيضًا تكييف غير صالح بعدد من الغرف، وإنارة ضعيفة، ودرج مرتفع وخطير، ودورات مياه منقطعة بها المياه، وعدم وجود أكل صحي بالمدرسة.

وطالبت المتضررات بتسريع نقلهن إلى أي مبنى حكومي، يساعدهن على الدراسة بشكل مريح ومناسب وآمن، من دون تكرار تصاعد الأدخنة من الكهرباء في المبنى.

وفي هذا الصدد أوضح يحيى عطيف، المتحدث باسم تعليم جازان، لـ"سبق" أن المبنى من المباني المستأجَرة التي يتم الاستفادة منها حاليًا وفق إجراءات ومتابعة من قِبل لجان خاصة بهذا الأمر لتيسير العمل، وتقديم الخدمات اللازمة.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:14 PM

مدرسة مستأجَرة بـ"عارضة جازان" تنذر بمخاطر: ضيق خانق وتذبذب كهربائي.. ولا مياه

أولياء الأمور طالبوا بنقل بناتهن إلى بيئة مهيَّأة للعملية التعليمية

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,049

طالب أولياء أمور طالبات ثانوية أسماء بنت سعيد في العارضة شرق منطقة جازان بسرعة نقل بناتهن إلى مدرسة مهيَّأة للعملية التعليمية نظرًا إلى أن المدرسة المستأجَرة الحالية ضيقة، ولا تتوافر بها المياه وعدد من الخدمات، وتشكل خطرًا كهربائيًّا عليهن.

وتفصيلاً، وفقًا لشكوى طالبات ثانوية أسماء بنت سعيد في محافظة العارضة، تم نقل الطالبات إلى المبنى المستأجَر بقائم العقم في بيئة مدرسية غير مؤهلة للتعليم لأسباب عدة، أولها ضيق المبنى من حيث الفصول، وأماكن مواقف السيارات، وأيضًا تكييف غير صالح بعدد من الغرف، وإنارة ضعيفة، ودرج مرتفع وخطير، ودورات مياه منقطعة بها المياه، وعدم وجود أكل صحي بالمدرسة.

وطالبت المتضررات بتسريع نقلهن إلى أي مبنى حكومي، يساعدهن على الدراسة بشكل مريح ومناسب وآمن، من دون تكرار تصاعد الأدخنة من الكهرباء في المبنى.

وفي هذا الصدد أوضح يحيى عطيف، المتحدث باسم تعليم جازان، لـ"سبق" أن المبنى من المباني المستأجَرة التي يتم الاستفادة منها حاليًا وفق إجراءات ومتابعة من قِبل لجان خاصة بهذا الأمر لتيسير العمل، وتقديم الخدمات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,673
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,919
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,870
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,414

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة