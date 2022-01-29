بعد 4 جولات فاشلة لانتخاب خَلَف له.. الرئيس الإيطالي يوافق على البقاء في منصبه
"جيلميني" أرجعت قراره إلى إحساسه بالمسؤولية
قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم (السبت): "إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".
وأضافت "جيلميني": "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية؛ يُظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفشلت الأحزاب الإيطالية -الممثلة في البرلمان- في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الخميس الماضي في ختام رابع جولة اقتراع؛ لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته.
بعد 4 جولات فاشلة لانتخاب خَلَف له.. الرئيس الإيطالي يوافق على البقاء في منصبه
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-29
قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم (السبت): "إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".
وأضافت "جيلميني": "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية؛ يُظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفشلت الأحزاب الإيطالية -الممثلة في البرلمان- في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الخميس الماضي في ختام رابع جولة اقتراع؛ لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته.
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
07:35 PM
بعد 4 جولات فاشلة لانتخاب خَلَف له.. الرئيس الإيطالي يوافق على البقاء في منصبه
قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم (السبت): "إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".
وأضافت "جيلميني": "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية؛ يُظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفشلت الأحزاب الإيطالية -الممثلة في البرلمان- في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الخميس الماضي في ختام رابع جولة اقتراع؛ لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته.