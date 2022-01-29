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بعد 4 جولات فاشلة لانتخاب خَلَف له.. الرئيس الإيطالي يوافق على البقاء في منصبه

"جيلميني" أرجعت قراره إلى إحساسه بالمسؤولية

قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم (السبت): "إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".

وأضافت "جيلميني": "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية؛ يُظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفشلت الأحزاب الإيطالية -الممثلة في البرلمان- في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الخميس الماضي في ختام رابع جولة اقتراع؛ لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد 4 جولات فاشلة لانتخاب خَلَف له.. الرئيس الإيطالي يوافق على البقاء في منصبه
سبق

قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم (السبت): "إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".

وأضافت "جيلميني": "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية؛ يُظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفشلت الأحزاب الإيطالية -الممثلة في البرلمان- في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الخميس الماضي في ختام رابع جولة اقتراع؛ لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
07:35 PM

بعد 4 جولات فاشلة لانتخاب خَلَف له.. الرئيس الإيطالي يوافق على البقاء في منصبه

"جيلميني" أرجعت قراره إلى إحساسه بالمسؤولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم (السبت): "إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".

وأضافت "جيلميني": "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية؛ يُظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفشلت الأحزاب الإيطالية -الممثلة في البرلمان- في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الخميس الماضي في ختام رابع جولة اقتراع؛ لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته.

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