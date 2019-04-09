الأخضر الشاب يواصل تحضيراته للمونديال على فترتين

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقيمه في مدينة أبها، والممتد حتى الـ 26 من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وتركّزت الحصة الصباحية التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية على تطبيق لاعبي الوسط والمهاجمين لتمرين تخصصي، في حين بدأت الحصة المسائية والتي أُقيمت على ملعب نادي المصيف بتمرين التمرير والتحرك، أعقبه مران تخصصي لمنع اللعب من لمسة واحدة للفريق الخصم، تلا ذلك مران إغلاق المسارات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب بهدف تنظيم الفريق دفاعيًا وهجوميًا.

ويؤدي الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته ضمن معسكره في أبها على فترتين صباحية ومسائية.

يُذكر أن المدير الفني للمنتخب خالد العطوي قد استدعى (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الشمري، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ويحيى النجعي (من نادي النصر)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، ومحمد الدوسري، وعلي مجرشي (من نادي الشباب)، وسالم السليم، ومحمد الناصر، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي (من نادي الهلال)، وحازم الزهراني، وعمر الجدعاني، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، وصافي الزقرتي، وفراس الغامدي (من النادي الأهلي).



