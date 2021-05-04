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"حساب المواطن": 6 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ42

البرنامج أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم أبريل للمكتملة طلباتهم

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم الثلاثاء إنه يتبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ42 من البرنامج.

وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالى 20 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال؛ منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

برنامج حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": 6 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ42
سبق

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم الثلاثاء إنه يتبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ42 من البرنامج.

وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالى 20 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال؛ منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
08:35 PM

"حساب المواطن": 6 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ42

البرنامج أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم أبريل للمكتملة طلباتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
13,929

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم الثلاثاء إنه يتبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ42 من البرنامج.

وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالى 20 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال؛ منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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